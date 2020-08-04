Com time titular encaixado, Corinthians embala antes da final

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Se o Corinthians era visto como carta fora do baralho antes da pandemia, tudo mudou após a volta do futebol. Com quatro vitórias seguidas e sem sofrer nenhum gol, a comissão técnica corintiana parece ter achado a equipe ideal.Com Danilo Avelar na zaga e Carlos Augusto na lateral esquerda, o sistema defensivo se ajeitou e vem sofrendo menos perigo nas partidas. Mesmo com o desfalque de Cantillo, que foi diagnosticado com o novo coronavírus, o meio-campo respondeu e vem ganhando corpo. Muito graças as boas atuações de Gabriel e Éderson, autor de três gols nos últimos três jogos.

No ataque, o Corinthians ganhou o reforço de Jô, que mesmo sem sem atuar por sete meses, tem presença de área e já marcou um gol, justamente na sua reestreia diante do Red Bull Bragantino. Mateus Vital entrou bem na equipe e forma o trio de ataque titular com Ramiro.

Com a boa fase, Tiago Nunes deve repetir a escalação pela terceira vez seguida pela primeira vez no ano. Em seis oportunidades, o treinador repetiu a escalação por duas vezes seguidas, mas sempre no terceiro jogo mudou ao menos uma peça, seja por lesão, suspensão, ou mesmo, opção técnica.