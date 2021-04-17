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Com time alternativo, Flamengo está definido para encarar a Portuguesa; veja a escalação

Rogério Ceni poupa titulares para a estreia da Libertadores na próxima terça-feira. Pedro volta ao time após se recuperar de lesão muscular na coxa...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 20:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 20:09
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Menos de 48 horas depois de perder para o Vasco, o Flamengo está escalado para outro compromisso, dessa vez contra a Portuguesa, pela 10ª rodada da Taça Guanabara. Para evitar o desgaste antes da estreia na Libertadores, Rogério Ceni poupou os principais jogadores do elenco e colocará em campo um time com 10 mudanças em relação ao último jogo. Apenas o jovem João Gomes foi mantido.
+ Em meio a imbróglio, Arrascaeta manda recado à torcida: 'Amo vocês'Entre os titulares, destaque também para a volta de Pedro aos gramados. O atacante havia sofrido uma lesão muscular na coxa e desfalcado o Flamengo nas últimas cinco partidas da temporada. Poupado contra o Vasco, Rodrigo Caio retorna ao time titular e forma dupla de zaga com Gustavo Henrique.
Dessa forma, a escalação do Flamengo para encarar a Portuguesa será: Hugo Souza, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Renê; Hugo Moura, João Gomes e Pepê; Michael, Vitinho e Pedro.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Carioca
O duelo entre Portuguesa e Flamengo inicia às 21h05 (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.

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