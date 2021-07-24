Com Thiago Maia, Flamengo divulga os relacionados para encarar o São Paulo; veja lista

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O Flamengo divulgou na tarde deste sábado a lista de jogadores relacionados para o jogo contra o São Paulo, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã e contará com transmissão em Tempo Real do LANCE!.

+ Flamengo joga para findar incômodo jejum contra o São Paulo e por sequência inédita no Brasileiro A principal novidade da relação é o retorno de Thiago Maia, que havia desfalcado o Flamengo nas duas últimas partidas para fazer trabalho de reforço no joelho. O volante treinou normalmente com o grupo deste quinta-feira e volta a ficar à disposição de Renato Gaúcho. A tendência é que ele inicie a partida no banco de reservas.

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Por outro lado, Piris da Motta vai desfalcar o Flamengo pela terceira partida consecutiva. O volante paraguaio segue em tratamento depois de sentir dores no tendão de Aquiles e não foi relacionado pelo treinador.

Sem novas baixas, Renato Gaúcho pode repetir a escalação que iniciou a partida contra o Defensa y Justicia na última quarta-feira: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

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