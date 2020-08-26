Com tendência a mudanças, 'jogo de memória' de Dome passa a ser impulsionado a partir desta quarta

Crédito: Alexandre Vidal / CRF

O Flamengo está longe da colocação esperada para as cinco primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O aproveitamento é de apenas 33,3% e, a partir desta quarta-feira, Domènec Torrent terá a oportunidade de impulsionar o "jogo de memória" que pretende instalar na equipe, uma vez que iniciará, pela primeira vez, uma "semana limpa" para treinamentos - e em dois períodos em dois dias consecutivos.> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

Na última terça, o elenco folgou. O descanso se deu visando a carga elevada a contar da manhã desta quarta, no Ninho do Urubu, tendo ambos os períodos com atividades táticas.

Depois do segundo empate consecutivo no Maracanã, com Grêmio e Botafogo, respectivamente, Dome se amparou a esse tempo para aprimorar as suas preferências táticas, sobretudo.

- Acho que precisamos, todos os técnicos, de tempo. Aqui no Brasil precisamos muito mais porque jogamos muitos jogos e quase não tempos tempo para treinar. A cada dois dias tem jogo. Então é recuperação, treinamento tático e jogo. Agora temos semana limpa, longa e podemos trabalhar conceitos. Vamos treinar dois períodos dois, três dias. Porque precisamos trabalhar conceitos. Fisicamente pouco a pouco está melhor todo o elenco. Se quiser jogar de memória precisa de tempo. Impossível só jogar, recuperação, jogar novamente. É muito difícil. Jogar com estilo muito claro é mudar coisas - disse o treinador.

MAIS MUDANÇAS À VISTA

Até o jogo contra o Santos, no domingo, Domènec terá de seis a sete sessões de treinamentos, quando focará na exposição de suas ideias, justamente para que o tempo (pedido) para a repetição estimule o fator cognitivo de seus jogadores. E, provavelmente sem Gabigol e Rodrigo Caio (lesionados), o time a ser escalado tende a ser moldado de acordo com as características do Peixe, como costuma fazer o seu mentor, Pep Guardiola, em suas equipes.

O fato é que Dome, mesmo respaldado internamente, já está ciente da pressão da torcida por resultados melhores. E esta semana limpa - a única até o reinício na Libertadores, dia 17 de setembro - pode ser o divisor de águas para a virada de chave, desempenho satisfatório e para o Fla se aproximar do almejado "jogo de memória". Em tempo: o jogo será às 16h deste domingo, na Vila Belmiro.

AS ESCALAÇÃO DE DOMÈNEC TORRENT ATÉ AQUI

Flamengo 0x1 Atlético-MG (1ª rodada do Campeonato Brasileiro)Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson (Vitinho), Arrascaeta (Pedro) e Everton Ribeiro (Michael); Bruno Henrique e Gabigol.

Atlético-GO 3x0 Flamengo (2ª rodada do Campeonato Brasileiro)Diego Alves; Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Rafinha), Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Vitinho (Pedro) e Everton Ribeiro (Arrascaeta); Bruno Henrique e Gabigol (César).

Coritiba 0x1 Flamengo (3ª rodada do Campeonato Brasileiro)César; João Lucas, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique (Pedro) e Gabigol (Diego).

Flamengo 1x1 Grêmio (4ª rodada do Campeonato Brasileiro)Diego Alves; João Lucas (Renê), Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson (Pedro), Arrascaeta e Everton Ribeiro (Vitinho); Bruno Henrique e Gabigol.