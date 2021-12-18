Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com talento de jovens, Barcelona sofre sustos, mas vence o Elche pelo Campeonato Espanhol
futebol

Com talento de jovens, Barcelona sofre sustos, mas vence o Elche pelo Campeonato Espanhol

Equipe culé abriu boa vantagem na primeira etapa com gols de Jutglá e Gavi. Na segunda etapa, time de Xavi sofreu empate em um minuto, mas conquistou vitória com gol de Nico...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 dez 2021 às 16:23

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 16:23

O Barcelona encontrou dificuldades, lutou, mas conquistou grande vitória sobre o Elche por 3 a 2 pelo Campeonato Espanhol. A equipe de Xavi abriu vantagem com gols de Jutglá e Gavi, mas sofreu empate em um minuto na segunda etapa. No fim da partida, Nico garantiu os três pontos e os culés seguem sonhando com o G-4 da La Liga.INÍCIO FULMINANTEO Barcelona começou a partida com tudo e aos 15 minutos largou na frente com Jutglá aproveitando cobrança de escanteio e inaugurando o placar de cabeça. Aos 18, Gavi arrancou da intermediária, passou por dois marcadores e ampliou o marcador para os culés. O Elche respondeu em bola parada com Roco sendo lançado na área, saindo cara a cara com Ter Stegen, mas a finalização foi por cima do gol.
> Veja a tabela da La Liga
EMPATE EM UM MINUTOO clube catalão teve a chance de sacramentar a vitória na segunda etapa após Jurglá ser enfiado na entrada da área, limpar a marcação e bater para ótima defesa de Badía. O Elche respondeu aos 16 minutos com Morente recebendo passe pelo lado direito e finalizando cruzado para diminuir o placar. No minuto seguinte, o camisa 11 fez boa jogada na ala destra e cruzou para Milla mandar de cabeça e empatar o jogo.
O ESCOLHIDOApós o empate, o Barcelona se lançou ao ataque e aos 29 minutos Nico aproveitou um corte errado da zaga do Elche e finalizou, mas o zagueiro Palácios impediu o gol. No fim da segunda etapa, Gavi recebeu passe de Dembélé pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para Nico bater de primeira e dar a vitória para a equipe blaugrana.
Barcelona conquista vitória importante sobre o Elche no Camp Nou (PAU BARRENA/AFP)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados