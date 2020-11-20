Com suspeita de Covid-19, Talles Magno é afastado no Vasco

O Vasco deve ter mais um desfalque para o jogo deste domingo, contra o São Paulo. O atacante Talles Magno fez um teste que detectou a presença do novo coronavírus após o jogo contra o Fortaleza, nesta quinta-feira, e aguarda confirmação para saber se estará ou não apto para o duelo contra o São Paulo, neste domingo. A informação foi publicada pelo jornalista Lucas Pedrosa, da TV Bandeirantes, e confirmada pelo LANCE!.Talles será submetido a um novo exame na tarde desta sexta-feira ou neste sábado para a confirmação ou não do diagnóstico de Covid-19. Uma nova onda do vírus causador da corrente pandemia acomete o Vasco. Antes da partida desta quinta, Benítez foi o desfalque e, para o jogo anterior, contra o Sport, Fellipe Bastos foi baixa.