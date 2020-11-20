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futebol

Com suspeita de Covid-19, Talles Magno é afastado no Vasco

Atacante ainda precisa ter diagnóstico confirmado, mas vem relatando sintomas que podem indicar a presença do novo coronavírus...

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 13:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 nov 2020 às 13:50
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco deve ter mais um desfalque para o jogo deste domingo, contra o São Paulo. O atacante Talles Magno fez um teste que detectou a presença do novo coronavírus após o jogo contra o Fortaleza, nesta quinta-feira, e aguarda confirmação para saber se estará ou não apto para o duelo contra o São Paulo, neste domingo. A informação foi publicada pelo jornalista Lucas Pedrosa, da TV Bandeirantes, e confirmada pelo LANCE!.Talles será submetido a um novo exame na tarde desta sexta-feira ou neste sábado para a confirmação ou não do diagnóstico de Covid-19. Uma nova onda do vírus causador da corrente pandemia acomete o Vasco. Antes da partida desta quinta, Benítez foi o desfalque e, para o jogo anterior, contra o Sport, Fellipe Bastos foi baixa.
Pelo protocolo internacional seguido, parte do grupo que já estava contaminado (Miranda, Leandro Castan, Ulisses, Carlinhos e Ribamar) pode retornar às atividades e talvez jogar contra o São Paulo. Contudo, o retorno depende da intensidade dos sintomas. ou seja: quanto menos sintomas tenham tido, mais chance de voltarem a jogar brevemente.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
O Vasco já soma 40 casos de Covid-19. Praticamente todo o elenco foi contaminado em algum momento, fora outros integrantes do departamento de futebol e do clube como um todo.

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