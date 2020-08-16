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futebol

Com suspeita de Covid-19, Odair é afastado do jogo do Fluminense

Treinador foi submetido a testes nos últimos dias e deve retornar a tempo da partida contra o Bragantino, na quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 18:15

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 18:15

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE
O Fluminense teve uma mudança no comando da equipe para o confronto contra o Internacional, neste domingo. O técnico Odair Hellmann foi afastado da partida por suspeita de Covid-19. Considerando os dez dias de isolamento protocolares, o treinador tricolor já retorna à equipe contra o RB Bragantino, na próxima quarta-feira.
Odair foi submetido a três testes, nos dias 06, 09 e 13/08. No dia 09/08, após o jogo contra o Grêmio, o treinador fez tanto o teste sorológico, quanto o PCR, para atuar contra o Palmeiras no dia 12/08. O primeiro deu negativo e o segundo deu reagente, com resultado sendo de conhecimento da CBF no dia seguinte.
Neste mesmo dia 13/08, o Fluminense passou a ser responsável pelos testes para o credenciamento dos profissionais para a partida contra o Internacional. Odair Hellmann novamente testou negativo. O Fluminense tomou conhecimento desta decisão ainda neste domingo.
Quem está à beira do gramado no confronto do Maracanã é Maurício Dulac, auxiliar de Odair.

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