Com suspeita de Covid-19, Odair é afastado do jogo do Fluminense

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

O Fluminense teve uma mudança no comando da equipe para o confronto contra o Internacional, neste domingo. O técnico Odair Hellmann foi afastado da partida por suspeita de Covid-19. Considerando os dez dias de isolamento protocolares, o treinador tricolor já retorna à equipe contra o RB Bragantino, na próxima quarta-feira.

Odair foi submetido a três testes, nos dias 06, 09 e 13/08. No dia 09/08, após o jogo contra o Grêmio, o treinador fez tanto o teste sorológico, quanto o PCR, para atuar contra o Palmeiras no dia 12/08. O primeiro deu negativo e o segundo deu reagente, com resultado sendo de conhecimento da CBF no dia seguinte.

Neste mesmo dia 13/08, o Fluminense passou a ser responsável pelos testes para o credenciamento dos profissionais para a partida contra o Internacional. Odair Hellmann novamente testou negativo. O Fluminense tomou conhecimento desta decisão ainda neste domingo.