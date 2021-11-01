Com superávit de R$ 115 milhões, Flamengo divulga balancete do terceiro trimestre; veja os números!

O Flamengo divulgou, na noite deste domingo, o demonstrativo financeiro referente ao terceiro trimestre de 2021. Com uma receita bruta de R$ 768 milhões, o clube da Gávea apontou um superávit de R$ 115 milhões nos primeiros nove meses do ano, Nos últimos três meses da temporada, o Flamengo espera romper a barreira do R$ 1 bilhão em receitas - patamar que é tido como objetivo da direção para as temporadas seguintes, da mesma forma.- Vale ressaltar que as perspectivas de faturamento na casa de R$ 1 bilhão no ano de 2021 estão bastante próximas de se concretizar. Contudo, mais importante que isso é a perspectiva de que 2022 e 2023 serão anos similares ou superiores no patamar de Receitas Recorrentes (aquelas que não são ligadas a eventos pontuais como a venda de atletas), desde que, mantendo-se a atual evolução positiva no controle da pandemia - diz documento publicado pelo clube, junto ao balancete referente ao terceiro trimestre de 2021. O aumenta das receitas em relação ao ano anterior foram impulsionadas pelos valores arrecadados patrocínios (R$ 121 milhões) e transferências de jogadores (R$ 271 milhões). O programa de sócio-torcedor, impactado pela pandemia do coronavírus desde março de 2020, teve uma queda na arrecadação de 44%, por sua vez, somando R$ 29 milhões aos cofres do clube entre janeiro de setembro.