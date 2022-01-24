Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com só metade da capacidade liberada, Palmeiras coloca ingressos à venda para final da Copinha
futebol

Com só metade da capacidade liberada, Palmeiras coloca ingressos à venda para final da Copinha

Por restrições sanitárias, clássico contra o Santos terá só 50% das entradas vendidas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jan 2022 às 00:22

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 00:22

O Palmeiras colocou na madrugada desta segunda-feira (24) à venda os ingressos para a final da Copa São Paulo de juniores ante o Santos, na terça-feira (25), no Allianz Parque, às 10h (de Brasília).O local e horário do jogo só foram definidos na noite de domingo (23) pela FPF (Federação Paulista de Futebol).
Somente torcedores palmeirenses poderão ir ao estádio. O Verdão ganhou o direito ao mando por ter melhor campanha.
Por motivos de restrição sanitária devido à Covid-19, o Palmeiras obteve autorização para liberar o acesso somente de metade da capacidade de seu estádio.
É a terceira vez que o Palmeiras chega à final da Copinha. Nas outras duas, em 1970 e 2003, foi derrotado. A equipe nunca venceu a competição.
Os interessados podem acessar o site www.ingressospalmeiras.com.br para comprar seu bilhete.
Confira abaixo os preços:
R$ 40,00 Gol Sul R$ 40,00 Gol NorteR$ 60,00 Central LesteR$ 80,00 Central Oeste
R$ 40,00 Superior SulR$ 40,00 Superior NorteR$ 60,00 Superior OesteR$ 60,00 Superior Leste
Crédito: Giovanicomemoraoseugol,queclassificouoPalmeirasparaadecisão(Foto:RobertoZacarias/@zacariasfoto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados