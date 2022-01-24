Com só metade da capacidade liberada, Palmeiras coloca ingressos à venda para final da Copinha

O Palmeiras colocou na madrugada desta segunda-feira (24) à venda os ingressos para a final da Copa São Paulo de juniores ante o Santos, na terça-feira (25), no Allianz Parque, às 10h (de Brasília).O local e horário do jogo só foram definidos na noite de domingo (23) pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

Somente torcedores palmeirenses poderão ir ao estádio. O Verdão ganhou o direito ao mando por ter melhor campanha.

Por motivos de restrição sanitária devido à Covid-19, o Palmeiras obteve autorização para liberar o acesso somente de metade da capacidade de seu estádio.

É a terceira vez que o Palmeiras chega à final da Copinha. Nas outras duas, em 1970 e 2003, foi derrotado. A equipe nunca venceu a competição.

Os interessados podem acessar o site www.ingressospalmeiras.com.br para comprar seu bilhete.

Confira abaixo os preços:

R$ 40,00 Gol Sul R$ 40,00 Gol NorteR$ 60,00 Central LesteR$ 80,00 Central Oeste

R$ 40,00 Superior SulR$ 40,00 Superior NorteR$ 60,00 Superior OesteR$ 60,00 Superior Leste