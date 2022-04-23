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futebol

Com sintomas gripais durante o aquecimento, Cássio desfalca o Corinthians contra o Palmeiras

Matheus Donelli foi o escolhido para substituir o camisa 12 do Timão...
LanceNet

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Publicado em 

23 abr 2022 às 19:10

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 19:10

Durante o aquecimento para o Dérbi contra o Palmeiras, válido pela terceira rodada do Brasileirão, o goleiro Cássio teve sintomas gripais e ficou de fora do clássico. Matheus Donelli foi o escolhido para substituir o camisa 12 do Corinthians.> GALERIA - Veja o retrospecto de cada jogador do elenco do Timão em Dérbis
O capitão do Timão estava confirmado para ser titular contra o Verdão, mas durante o aquecimento, ele desceu para o vestiário acompanhado da doutora Ana Carolina Cortes.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no Brasileirão
O clube está adotando um 'apagão' nas redes sociais em combate a violência no futebol e fake news, e não irá postar nenhuma informação em suas redes sociais ou site oficial até às 10h de segunda-feira (25)
Na próxima terça-feira (26), às 21h na Neo Química Arena, o Corinthians tem duelo de extrema importância contra o Boca Juniors, válido pela terceira rodada da Libertadores, e o status de Cássio para a partida é incerto.
Crédito: CássioduranteatividadenoCTJoaquimGrava(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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