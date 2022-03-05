futebol

Com show na segunda etapa, Chelsea goleia Burnley na Premier League

Após um primeiro tempo fraco e sem emoções, equipe de Thomas Tuchel volta com tudo no segundo tempo e aplica goleada avassaladora fora de casa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mar 2022 às 13:51

05 de Março de 2022 às 13:51

O Chelsea goleou o Burnley por 4 a 0 pela Premier League, no Turf Moor. Após um primeiro tempo sem emoções, a equipe de Thomas Tuchel teve um início avassalador na primeira etapa, anotou três gols em menos de 10 minutos e os Blues se consolidam na 3ª colocação do Campeonato Inglês.SEM EMOÇÕESEm um primeiro tempo muito fraco entre Burnley e Chelsea, o placar não se movimentou. Aos 15 minutos, os Blues chegaram com Saúl pelo lado esquerdo cruzando para Reece James finalizar em cima de um defensor. Aos 29 minutos, os Clarets cruzaram uma bola na área, Mendy saiu errado e McNeil desperdiçou grande chance de abrir o placar com a meta aberta.
RETORNO AVASSALADORNa segunda etapa, o Chelsea voltou com uma postura diferente. No primeiro ataque dos Blues, Reece James recebeu passe pelo lado direito, fintou um defensor duas vezes e bateu cruzado para abrir o placar. Aos sete minutos, Pulisic fez jogada individual, levantou a bola para Havertz cabecear e ampliar o marcador.
VIROU GOLEADAAos nove minutos, Reece James recebeu passe pelo lado direito da área, cruzou rasteiro e Haverz completou para o fundo das redes. Aos 23, Saúl foi acionado pela esquerda, colocou a bola na área, Tarkowski fez um corte errado e a bola sobrou no pé de Pulisic, que finalizou de primeira e anotou o 4º gol do Chelsea.
Chelsea conquistou grande resultado fora de casa na Premier League

