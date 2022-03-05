Com show na segunda etapa, Chelsea goleia Burnley na Premier League

O Chelsea goleou o Burnley por 4 a 0 pela Premier League, no Turf Moor. Após um primeiro tempo sem emoções, a equipe de Thomas Tuchel teve um início avassalador na primeira etapa, anotou três gols em menos de 10 minutos e os Blues se consolidam na 3ª colocação do Campeonato Inglês.SEM EMOÇÕESEm um primeiro tempo muito fraco entre Burnley e Chelsea, o placar não se movimentou. Aos 15 minutos, os Blues chegaram com Saúl pelo lado esquerdo cruzando para Reece James finalizar em cima de um defensor. Aos 29 minutos, os Clarets cruzaram uma bola na área, Mendy saiu errado e McNeil desperdiçou grande chance de abrir o placar com a meta aberta.
> Veja a tabela da Premier League
RETORNO AVASSALADORNa segunda etapa, o Chelsea voltou com uma postura diferente. No primeiro ataque dos Blues, Reece James recebeu passe pelo lado direito, fintou um defensor duas vezes e bateu cruzado para abrir o placar. Aos sete minutos, Pulisic fez jogada individual, levantou a bola para Havertz cabecear e ampliar o marcador.
VIROU GOLEADAAos nove minutos, Reece James recebeu passe pelo lado direito da área, cruzou rasteiro e Haverz completou para o fundo das redes. Aos 23, Saúl foi acionado pela esquerda, colocou a bola na área, Tarkowski fez um corte errado e a bola sobrou no pé de Pulisic, que finalizou de primeira e anotou o 4º gol do Chelsea.