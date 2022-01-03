Com show de Tigrão, Botafogo estreia com goleada na Copinha

O 2022 começou em grande estilo para o Botafogo. O time sub-20 do Alvinegro estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior com goleada por 3 a 0 sobre a Aparecidense nesta segunda-feira, no Joaquimzão, na 1ª rodada do Grupo 14. Gabriel Tigrão, duas vezes, e Reydson balançaram as redes.+ Botafogo constitui registro do CNPJ da SAF e conclui fase legal para chegada de novo investidor
A equipe comandada por Ricardo Resende lidera a chave, com o Taubaté, que venceu o Petrolina-PE mais cedo, também tendo três pontos. O Alvinegro volta aos gramados na quinta-feira para enfrentar a equipe nordestina às 15h15, também no Joaquimzão.
O Botafogo dominou as ações da partida desde os primeiros minutos de jogo. Não demorou muito tempo para o time abrir o placar: após confusão na área, a bola sobrou para Gabriel Tigrão, que não perdoou. O camisa 9 também marcou o segundo, aproveitando o rebote do goleiro após uma finalização.
Mesmo com uma sólida vantagem, o Alvinegro não pisou no freio no segundo tempo. O time aumentou o placar com Reydson, que completou um cruzamento de Raí após uma cobrança de falta, fazendo o terceiro. Sem sofrer nenhum tipo de ameaça, o Glorioso fez a bola rodar e o tempo passar nos minutos finais para confirmar a primeira vitória.FICHA TÉCNICABotafogo x AparecidenseData-hora: 03/01/2022, às 15h15Local: Estádio Joaquim Morais Filho, em Taubaté (SP)Árbitra: Marianna Nanni BatalhaAssistentes: Denis Matheus Afonso Ferreira e Patrícia Carla de Oliveira
Botafogo: Lucas Barreto; Wendel Lessa (Daniel Fagundes 44'/2ºT), Ewerton (Felipe Vieira 36'/2ºT), Reydson, Jefinho; Kawan, Guilherme Liberato; Kauê (Carlos Henrique 36'/2ºT), Raí (Hugo Iglesias 26'/2ºT), Maranhão (Marquinhos 44'/2ºT); Gabriel Tigrão (Dudu 36'/2ºT). Técnico: Ricardo Resende.
Gols: Gabriel Tigrão (1-0, 19'/1ºT; 2-0, 29'/1ºT), Reydson (3-0, 3'/2ºT)