Com show de Mikael, Sport goleia Sete de Setembro em estreia do Pernambucano

O Sport enfrentou o Sete de Setembro-PE na noite desta quarta-feira (26). Jogando na Ilha do Retiro, em Recife (PE), os times estrearam no Campeonato Pernambucano. Com destaque para Jaderson e Mikael, o Leão da Ilha venceu por 7 a 0.DOMÍNIO DO LEÃO!
O Sport começou com grande pressão e não deu chances ao Sete de Setembro. Aos 6, Chico cabeceou forte, mas a bola passou por cima do gol. Logo depois, Mikael não desperdiçou e empurrou para as redes. O atacante anotou o seu segundo na sequência. Aos 10, o jogador arriscou de peixinho e balançou as redes.
Com mais de 20 minutos de bola, o Sete de Setembro, que estava fragilizado por conta de seus desfalques, sequer chegou a finalizar. Enquanto isso, o Sport seguiu com a alta intensidade. Depois de novas tentativas de Ítalo e Mikael, Jaderson ampliou a vantagem. Aos 40, Everton Felipe recebeu um ótimo passe de Rafael Thyere, carregou e cruzou. Mikael tentou, mas Saulo defendeu. Jaderson aproveitou o rebote e, livre na pequena área, aumentou o placar.
MAIS GOLS DO SPORT!
A segunda etapa começou com gols, decretando uma goleada. Logo no primeiro minuto, Gustavo Oliveira aproveitou um cruzamento de Jaderson e cabeceou na saída de Saulo. Foi Jaderson quem ampliou o marcador. O atacante arriscou um chute de fora da área e anotou o quinto gol do Sport.
O Sport não deu espaço para o Sete de Setembro e continuou balançando as redes. Luciano Juba, aos 17, bateu falta por cima da barreira, não dando chances para o goleiro Saulo fazer a defesa. O jogo, depois do tento, abaixou um pouco a intensidade. No final do duelo, aos 44, Mikael cruzou para Gustavo Oliveira, que finalizou o placar.FICHA TÉCNICASPORT X SETE DE SETEMBRO-PE
Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)Data: 26/01/2022 - 20h30 (de Brasília)Árbitro: Luiz Fernando do Nascimento Silva (PE)Assistentes: Marcelino Castro de Nazaré (PE) e Michel Ferreira do Nascimento (PE)Cartões amarelos: -Cartões vermelhos: -
GOLS: Mikael (7'/1ºT) (1-0) e (10'/1ºT) (2-0); Jaderson (40'/1ºT) (3-0) e (13'/2ºT) (5-0); Gustavo Oliveira (1'/2ºT) (4-0) e (44'/2ºT) (7-0); Luciano Juba (17'/2ºT) (6-0)
SPORT (Técnico: Gustavo Florentín)
Maílson; Elias Lira (Ezequiel, aos 0'/2ºT), Rafael Thyere (Fábio Alemão, aos 20'/2ºT), Chico e Luciano Juba (Victor Gabriel, aos 20'/2ºT); Ítalo (Alê Santos, aos 27'/2ºT), Watson e Everton Felipe; Jaderson, Vanegas e Mikael (Gustavo Oliveira, aos 0'/2ºT)
SETE DE SETEMBRO-PE (Técnico: Luis Miguel Oliveira)
Saulo; Rony, Gustavo, Silvio Carrasco e Pantico; Anderson Recife, Cloves, Anderson São João e Nego de Brejão; Rogger e Edson Pernambuco.