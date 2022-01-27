Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com show de Mikael, Sport goleia Sete de Setembro em estreia do Pernambucano

Por conta do saldo de gols, Leão da Ilha assume liderança da competição...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 22:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 22:25
O Sport enfrentou o Sete de Setembro-PE na noite desta quarta-feira (26). Jogando na Ilha do Retiro, em Recife (PE), os times estrearam no Campeonato Pernambucano. Com destaque para Jaderson e Mikael, o Leão da Ilha venceu por 7 a 0.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDOMÍNIO DO LEÃO!
O Sport começou com grande pressão e não deu chances ao Sete de Setembro. Aos 6, Chico cabeceou forte, mas a bola passou por cima do gol. Logo depois, Mikael não desperdiçou e empurrou para as redes. O atacante anotou o seu segundo na sequência. Aos 10, o jogador arriscou de peixinho e balançou as redes.
Com mais de 20 minutos de bola, o Sete de Setembro, que estava fragilizado por conta de seus desfalques, sequer chegou a finalizar. Enquanto isso, o Sport seguiu com a alta intensidade. Depois de novas tentativas de Ítalo e Mikael, Jaderson ampliou a vantagem. Aos 40, Everton Felipe recebeu um ótimo passe de Rafael Thyere, carregou e cruzou. Mikael tentou, mas Saulo defendeu. Jaderson aproveitou o rebote e, livre na pequena área, aumentou o placar.
MAIS GOLS DO SPORT!
A segunda etapa começou com gols, decretando uma goleada. Logo no primeiro minuto, Gustavo Oliveira aproveitou um cruzamento de Jaderson e cabeceou na saída de Saulo. Foi Jaderson quem ampliou o marcador. O atacante arriscou um chute de fora da área e anotou o quinto gol do Sport.
O Sport não deu espaço para o Sete de Setembro e continuou balançando as redes. Luciano Juba, aos 17, bateu falta por cima da barreira, não dando chances para o goleiro Saulo fazer a defesa. O jogo, depois do tento, abaixou um pouco a intensidade. No final do duelo, aos 44, Mikael cruzou para Gustavo Oliveira, que finalizou o placar.FICHA TÉCNICASPORT X SETE DE SETEMBRO-PE
Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)Data: 26/01/2022 - 20h30 (de Brasília)Árbitro: Luiz Fernando do Nascimento Silva (PE)Assistentes: Marcelino Castro de Nazaré (PE) e Michel Ferreira do Nascimento (PE)Cartões amarelos: -Cartões vermelhos: -
GOLS: Mikael (7'/1ºT) (1-0) e (10'/1ºT) (2-0); Jaderson (40'/1ºT) (3-0) e (13'/2ºT) (5-0); Gustavo Oliveira (1'/2ºT) (4-0) e (44'/2ºT) (7-0); Luciano Juba (17'/2ºT) (6-0)
SPORT (Técnico: Gustavo Florentín)
Maílson; Elias Lira (Ezequiel, aos 0'/2ºT), Rafael Thyere (Fábio Alemão, aos 20'/2ºT), Chico e Luciano Juba (Victor Gabriel, aos 20'/2ºT); Ítalo (Alê Santos, aos 27'/2ºT), Watson e Everton Felipe; Jaderson, Vanegas e Mikael (Gustavo Oliveira, aos 0'/2ºT)
SETE DE SETEMBRO-PE (Técnico: Luis Miguel Oliveira)
Saulo; Rony, Gustavo, Silvio Carrasco e Pantico; Anderson Recife, Cloves, Anderson São João e Nego de Brejão; Rogger e Edson Pernambuco.
Crédito: Foto:Divulgação/PauloPaiva/Sport

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados