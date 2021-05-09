Com show de Gabigol, Flamengo bate o Volta Redonda, faz 7 a 1 no agregado e vai à final do Carioca

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Mesmo com reservas, o Flamengo não tomou conhecimento do Volta Redonda, novamente, e fincou a sua vaga na final do Carioca. Neste sábado, pelo jogo da volta das semi, no Maracanã, o Rubro-Negro atropelou desde os minutos iniciais e goleou por 4 a 1, cujo comando do show foi feito pelo "fominha" Gabigol, único titular e autor de dois gols e um assistência. Michael, Vitinho e João Carlos completaram o marcador - o agregado ficou em sonoro 7 a 1.+ TABELA: veja os jogos que restam no Carioca

O adversário do Flamengo será definido na tarde deste domingo, quando Fluminense (com vantagem de dois resultados iguais) e Portuguesa voltam a se encontrar. Na ida, houve empate em 1 a 1.

ESQUECE! HOJE TEM SHOW DO GABIGOL

A fome de Gabigol o fez ser o único titular absoluto disponível no jogo desta noite. E o goleador entrou em campo com o cabelo pintado, o que, como segundo o próprio brinca, é um trunfo: "Quando eu estou loiro, esquece!".

Ciente do milagre que o Volta Redonda teria que operar, Rogério optou por um time reserva em campo - além de Gabi no ataque. O rodízio voltou a surtir efeito, já que a equipe ostentou impetuosidade para pressionar, criar espaços e atordoar os visitantes. Nas duas primeiras chances, aos 12 e 21 minutos, marcou duas vezes - Pedro deu a assistência para o primeiro gol do Gabriel.

O segundo tempo foi ainda mais fácil para o Flamengo. É a melhor definição. O Rubro-Negro jogou como quis, sozinho, com um Volta Redonda acuado, nervoso e totalmente aturdido em campo - nem mesmo o insinuante Alef Manga conseguiu se criar. Assim Vitinho aproveitou o bom lançamento de Ramon (que, assim como Gabriel Batista, atuou com Ceni pela primeira vez). Limpou o defensor e voltou a ratificar a sua ótima fase.

Aliás, com a exceção do jovem Max, que não aproveitou a oportunidade de iniciar entre os 11, todo o time do Fla esteve em boa exibição técnica. O placar só não virou uma goleada histórica por ausência de mais capricho no ritmo de "pelada" do meio para o final do segundo tempo. No último lance, João Carlos, de pênalti e um raro cochilo do Fla, fez o de honra no confronto para o Voltaço.

SEQUÊNCIA DE RESPEITO

O Flamengo passa a ter uma sequência de seis triunfos consecutivos na temporada. Tal sequência não era alcançada desde a Era Jorge Jesus (março de 2020). Agora, garantido na decisão do Carioca, volta os holofotes para a Libertadores, quando, nesta terça-feira, às 21h30, recebe o Unión La Calera, pela quarta rodada do Grupo G. Uma vitória garante a vaga nas oitavas.

FICHA TÉCNICAFLAMENGO X VOLTA REDONDA - SEMIFINAL DO CARIOCAEstádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 8 de maio de 2021, às 21h05Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves PaludoAssistentes: Diogo Carvalho Silva e Carlos Henrique Alves de Lima FilhoÁrbitro de vídeo: Pathrice Wallace Correira MaiaGramado: bomCartões amarelos: Léo Pereira, Michael, Matheuzinho e Gomes (FLA) / Bruno Barra, Alef Manga, Wallisson e Davison (VOL)Cartões vermelhos: -

GOLS: Michael, 12'/1ºT (1-0); Gabigol, 21'/1ºT (2-0), 43'/1ºT (3-0); Vitinho, 4'/2ºT (4-0); João Carlos, 45'/2ºT (4-1).

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Gabriel Batista; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon; Hugo Moura (Lucas André, 32'/2ºT), Max (Gomes, 21'/2ºT), Vitinho (Rodrigo Muniz, 32'/2ºT) e Michael (Gabriel Barros, 32'/2ºT); Pedro e Gabigol (27'/2ºT).