Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com show de Camilo, Ponte Preta vence o Náutico e segue com o sonho do acesso

Meio-campista foi o nome da partida ao anotar dois gols e deixar a Macaca viva na briga pelo G4...
LanceNet

17 jan 2021 às 18:04

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 18:04

Crédito: Reprodução/TV Globo
No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta teve um início fulminante e venceu o Náutico por 2 a 0. Com o resultado, a Macaca chega aos 51 pontos, na 6ª posição. O Timbu é o 16º colocado, com 39 pontos.
Na próxima rodada, a Ponte Preta visita a Chapecoense. Enquanto isso, o Náutico recebe o Oeste, nos Aflitos.
O jogo
Empolgada, a Ponte Preta mostrou a sua força e impôs um ritmo forte desde os minutos iniciais. O resultado não poderia ser outro e com menos de 12 minutos a equipe já vencia. Primeiro, Camilo aproveitou cruzamento de Yuri. Pouco depois, o armador ampliou o marcador em cobrança de falta.Sem perder o ímpeto ofensivo, a Macaca ainda criou boas chances com Apodi, Camilo e Bruno Rodrigues, mas faltou capricho na hora de finalizar.
Tímido, o Náutico só chegou com qualidade na reta final e anotou um gol através de Kieza, mas o tento foi anulado por impedimento.
Na etapa final a Ponte Preta se fechou no campo defensivo e deu campo ao Náutico para explorar os contra-ataques. Em um deles, Matheus Peixoto saiu na cara do goleiro Anderson e chutou por cima do gol.
Com dificuldade na construção da jogada, o Náutico apelou na bola aérea e Ronaldo Alves teve uma boa oportunidade. Na cobrança de escanteio, o zagueiro testou firme e viu a bola raspar o poste.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados