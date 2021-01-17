Com show de Camilo, Ponte Preta vence o Náutico e segue com o sonho do acesso

No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta teve um início fulminante e venceu o Náutico por 2 a 0. Com o resultado, a Macaca chega aos 51 pontos, na 6ª posição. O Timbu é o 16º colocado, com 39 pontos.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
Na próxima rodada, a Ponte Preta visita a Chapecoense. Enquanto isso, o Náutico recebe o Oeste, nos Aflitos.
O jogo
Empolgada, a Ponte Preta mostrou a sua força e impôs um ritmo forte desde os minutos iniciais. O resultado não poderia ser outro e com menos de 12 minutos a equipe já vencia. Primeiro, Camilo aproveitou cruzamento de Yuri. Pouco depois, o armador ampliou o marcador em cobrança de falta.Sem perder o ímpeto ofensivo, a Macaca ainda criou boas chances com Apodi, Camilo e Bruno Rodrigues, mas faltou capricho na hora de finalizar.
Tímido, o Náutico só chegou com qualidade na reta final e anotou um gol através de Kieza, mas o tento foi anulado por impedimento.
Na etapa final a Ponte Preta se fechou no campo defensivo e deu campo ao Náutico para explorar os contra-ataques. Em um deles, Matheus Peixoto saiu na cara do goleiro Anderson e chutou por cima do gol.
Com dificuldade na construção da jogada, o Náutico apelou na bola aérea e Ronaldo Alves teve uma boa oportunidade. Na cobrança de escanteio, o zagueiro testou firme e viu a bola raspar o poste.