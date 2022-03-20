Com show de Aubameyang, Barcelona atropela Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu

Passeio blaugrana! Em grande fase, o Barcelona goleou o Real Madrid por 4 a 0 no Santiago Bernabéu pela 29ª rodada da La Liga. A equipe comandada por Xavi brilhou em campo com uma ótima atuação de Aubameyang, autor de dois gols e de duas assistências, e venceu o rival em um ‘El Clásico’ histórico. > Veja a tabela da La Liga
BARÇA NA FRENTEO jogo começou intenso com uma chegada perigosa de Vini Jr. e Valverde e, logo em seguida, com dois ataques do Barcelona. Após início forte do Real, o Barça abriu o placar no Santiago Bernabéu. Aos 29 minutos, Dembélé cruzou da direita, Aubameyang cabeceou entre os zagueiros e marcou.
Mais tarde, aos 37 minutos, o Barcelona voltou a marcar. Dessa vez com Araújo. Dembélé cobrou escanteio na medida para o uruguaio marcar de cabeça. A equipe de Xavi terminou o primeiro tempo com ótima atuação diante do Real Madrid no Santiago Bernabéu.
VOLTOU COM TUDOApós o intervalo, o Barcelona voltou ligado no jogo e ampliou. Primeiro, Ferrán Torres perdeu um gol inacreditável, mas, em seguida, aproveitou a desorganização defensiva do Real Madrid e marcou o terceiro gol do duelo.
Ainda no início da etapa final, o Barcelona marcou mais uma vez e definiu o resultado. Aos sete minutos, Ferrán Torres acionou Aubameyang que bateu de cobertura na saída do goleiro Courtois. O lance foi checado pelo VAR, mas o atacante estava em condição legal.
TÁTICA NÃO FUNCIONOUSem Benzema, Carlo Ancelotti optou por colocar Modric como falso nove, porém a estratégia não deu certo. O Real Madrid se desorganizou em campo e não teve criação. Além disso, Vini Jr. foi muito bem marcado por Piqué e Araújo, o que dificultou o jogo merengue.
TABELAApesar da goleada contra o líder, o Barcelona está longe de assumir o topo da tabela da La Liga. A equipe comandada pro Xavi ocupa a terceira colocação com 54 pontos, enquanto o Real Madrid segue na ponta da tabela com 66.