Com sete jogos, Danilo Barcelos é o lateral com mais assistências no Brasileiro; veja os números

Tendo participado de apenas sete jogos desta edição do Brasileiro, Danilo Barcelos se tornou o lateral com mais assistências na competição após o jogo contra o Cuiabá. O jogador esteve em campo nos duelos contra o Atlético-GO, Sport, Bahia, Juventude, Chapecoense, São Paulo e Cuiabá, e foi garçom de quatro gols do Fluminense. Reserva de Egídio, Danilo Barcelos foi acionado pelos técnicos Roger Machado e Marcão para poupar o titular da posição, e também durante a lesão do camisa 6. Nessas ocasiões, o jogador foi além das assistências: foram sete desarmes, sete passes decisivos, 14 interceptações e 59% dos duelos ganhos. Os dados são do SofaScore. Na última partida, válida pela 21ª rodada do Brasileiro, o jogador foi eleito como destaque do portal de estatísticas. Além da assistência, Barcelos deu dois passes decisivos, criou uma grande chance, fez seis cortes, dois desarmes e duas interceptações. O lateral-esquerdo levou a melhor em 73% dos duelos e teve sucesso em 100% dos dribles que tentou. Por isso, recebeu a nota 7.9.