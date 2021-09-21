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Com sete jogos, Danilo Barcelos é o lateral com mais assistências no Brasileiro; veja os números

Danilo Barcelos deu assistência para o gol de Bobadilla no jogo entre Fluminense e Cuiabá; lateral-esquerdo participou de seis jogos como titular e um como reserva utilizado...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 17:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2021 às 17:09
Crédito: Danilo Barcelos tem quatro assistências pelo Fluminense neste Brasileiro (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Tendo participado de apenas sete jogos desta edição do Brasileiro, Danilo Barcelos se tornou o lateral com mais assistências na competição após o jogo contra o Cuiabá. O jogador esteve em campo nos duelos contra o Atlético-GO, Sport, Bahia, Juventude, Chapecoense, São Paulo e Cuiabá, e foi garçom de quatro gols do Fluminense. Reserva de Egídio, Danilo Barcelos foi acionado pelos técnicos Roger Machado e Marcão para poupar o titular da posição, e também durante a lesão do camisa 6. Nessas ocasiões, o jogador foi além das assistências: foram sete desarmes, sete passes decisivos, 14 interceptações e 59% dos duelos ganhos. Os dados são do SofaScore. Na última partida, válida pela 21ª rodada do Brasileiro, o jogador foi eleito como destaque do portal de estatísticas. Além da assistência, Barcelos deu dois passes decisivos, criou uma grande chance, fez seis cortes, dois desarmes e duas interceptações. O lateral-esquerdo levou a melhor em 73% dos duelos e teve sucesso em 100% dos dribles que tentou. Por isso, recebeu a nota 7.9.
> Confira a classificação da Série A do Brasileiro Atualmente, o Tricolor acumula 29 pontos e se encontra na oitava colocação. No próximo domingo, o Fluminense enfrenta o RB Bragantino, às 16h, no Maracanã, em jogo válido pela 22ª rodada do Brasileiro.

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