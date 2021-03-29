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Com sequência indefinida, Globo não pressionará por retorno do Paulistão

Emissora afirma que não irá interferir em decisões sobre a volta do Estadual e seguirá as determinações dos órgãos competentes...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 08:00
Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
A Globo não pretende interferir nos rumos do Paulistão 2021 e deixará as decisões para os órgãos responsáveis. O agravamento da situação da pandemia no país e, especialmente, no estado de São Paulo com prolongamento da fase emergencial, dificultou ainda mais o andamento da competição. A informação foi publicada inicialmente por Gabriel Vaquer. Apesar do aumento das restrições não surpreender, dado o vertiginoso crescimento do número de casos e mortes, além da superlotação dos hospitais, a prorrogação da paralisação decepcionou o planejamento da FPF e de alguns clubes. Ainda segundo a reportagem, esse cenário de incertezas explica a ausência de qualquer menção aos Estaduais na chamada da programação da Globo do mês de abril.
Outro tópico levantado foi o incomodo da alta cúpula da CBF com a suspensão dos campeonatos, explicitado em vídeo vazado da reunião do presidente Rogério Caboclo com os dirigentes das principais equipes do futebol nacional. Citada como um dos motivos para a continuação dos jogos, a emissora entendeu ser importante ratificar que não influenciará nessas decisões.- Como vem fazendo desde o início da pandemia há mais de um ano, a Globo segue respeitando as orientações dadas pelas autoridades competentes e acompanhando as decisões dos organizadores das competições. Entendemos que o momento é de cautela, e que a prioridade é a segurança de todos. Vamos seguir e respeitar todos os protocolos que forem definidos e decididos pelas entidades - afirmou em comunicado.
Em meio a indefinições, os clubes paulistas tem reunião marcada para próxima semana para avaliar o prosseguimento do Estadual. Alguns times temem que a Globo reduza ou suspenda cotas de televisão caso a paralisação se estenda por mais muito tempo.
Sem os direitos do Campeonato Carioca, o Paulistão tornou-se o trunfo do início de temporada da Globo. Agora a emissora aguarda as determinações do governo de São Paulo após as negociações do clubes com a Federação Paulista.

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