Com 'semana cheia', Vasco projeta retorno das vitórias e mira o G6

O Campeonato Brasileiro começou empolgando o torcedor do Vasco. Chegou a ser líder - o que não acontecia há oito anos - mas o time comandado por Ramon Menezes amarga uma má fase, ainda que pequena, na temporada: são quatro jogos sem vencer. Mas dois destes pela Copa do Brasil. No principal torneio do país, a expectativa interna é de que o time se mantenha na região da tabela em que está até o fim. A palavra é do presidente do clube, Alexandre Campello.- Desde o início, dizemos que queremos brigar na parte de cima. Queremos brigar entre os seis primeiros. É nisso que estamos pensando. É natural que, num campeonato difícil, sem tempo para treinar durante uma competição que se inicia depois de longa paralisação, haja lesões. Porque tem a perda de resistência dos atletas. As lesões estão relacionadas a este longo período de paralisação no calendário - analisou Campello, que é médico, respondendo questionamento do LANCE! durante transmissão do canal no Youtube "Atenção, Vascaínos", na última segunda-feira. E ele completou: