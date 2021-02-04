Com 'semana cheia', Corinthians folga e volta a trabalhar nesta sexta

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Aliviado e confiante após a vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, na última quarta-feira, o Corinthians terá uma semana de preparação para enfrentar outra decisão, desta vez contra o Athletico-PR, na Neo Química Arena. Para isso, o elenco ganhou um descanso nesta quinta e voltará a trabalhar nesta sexta.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Com uma "semana cheia" antes de receber o Furacão, pela 35ª rodada do Brasileirão, a comissão técnica incluiu na agenda uma folga para o grupo em meio à maratona e à tensão desta reta final de campeonato. Mesmo com a pausa nos trabalhos, o Timão ainda terá cinco dias de treinamentos.

Será a última vez durante o Brasileiro que o Corinthians terá esse espaço entre os jogos para folgar, se recuperar e se preparar de forma mais completa. Nos próximos compromissos, o maior período entre as partidas será de quatro dias. Ao todo, serão cinco rodadas com teor decisivo em duas semanas.Entre os compromissos que virão, o Timão enfrenta dois concorrentes diretos por vaga na Copa Libertadores: o próprio Athletico-PR e o Santos, que além desse aspecto decisivo, é um clássico. Mas não para por aí: o Alvinegro ainda vai duelar com o Flamengo e com o Internacional, vice-líder e líder do campeonato, que devem disputar o título até a 38ª rodada da competição.

Sem contar o jogo com o Vasco, que ainda briga contra o rebaixamento, e deve ser uma disputa que também deve se prolongar até o término do campeonato. Tudo isso em um espaço de 15 dias, que a comissão técnica terá de administrar para manter a competitividade e seguir firme na busca pela Copa Libertadores.

O Corinthians volta a treinar na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, mesmo horário das atividades de sábado, domingo e segunda, segundo informa a programação do clube. O compromisso com o Athletico-PR será na próxima quarta, às 21h30, na Neo Química Arena. Atualmente, o Timão está na oitava posição na tabela, com 48 pontos, cinco atrás do primeiro clube no G6.

Confira os próximos jogos do Corinthians no Brasileirão: