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Com seis gols de Gabryel Martins, Fluminense sub-23 goleia o Canto do Rio por 11 a 0 em jogo-treino

Gabryel Martins, Jefferson e Marcelinho marcaram os gols do Fluminense; Equipe se prepara para o Brasileirão de Aspirantes...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 14:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 14:37
A quinta-feira começou com goleada dos Moleques de Xerém. Em jogo-treino no CT Carlos Castilho, o Fluminense goleou o Canto do Rio por 11 a 0, com seis gols de Gabryel Martins, três de Jefferson e dois de Marcelinho. A partida foi organizada para reforçar a preparação da categoria para o Brasileirão de Aspirantes, que teria início no dia 5 de maio mas foi adiado. Cadu Antunes, técnico da equipe, explicou a iniciativa e ainda revelou a filosofia do trabalho de transição dos atletas para o profissional. - Esses jogos-treinos são muito importantes em nossa preparação para o Campeonato Brasileiro. É mais uma oportunidade para colocarmos em prática a nossa metodologia que vem de Xerém, que é o DNA Tricolor, aliada a ideia de jogo do treinador do profissional, que hoje é o Fernando Diniz. Sempre procuramos estar o mais próximo possível do que o Diniz trabalha para que, quando um atleta do sub-23 tenha necessidade de treinar com o profissional, ele esteja preparado. Os gols são consequência do que treinamos diariamente de forma muito intensa e estamos felizes por conseguir colocar tudo isso em prática - disse.
+ Relembre 10 fatos da primeira passagem de Diniz pelo FluminenseO Brasileirão de Aspirantes desta temporada terá a mesma configuração do último ano. Serão 16 times, divididos em dois grupos de oito. As equipes enfrentam adversários da chave oposta em turno único, e os quatro melhores de cada avançam na competição. Na segunda fase, os clubes serão separados em dois quandrangulares, e os dois melhores avançam para a etapa final. A última instância será disputada em formato de mata-mata, com semifinais e final. O torneio ainda não tem nova data para começar.
Veja a classificação da Série A do Brasileirão
Crédito: FluminensevenceuoCantodoRionamanhãdestaquinta-feira(MailsonSantana/FluminenseFC

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