Com seis gols de Gabryel Martins, Fluminense sub-23 goleia o Canto do Rio por 11 a 0 em jogo-treino

A quinta-feira começou com goleada dos Moleques de Xerém. Em jogo-treino no CT Carlos Castilho, o Fluminense goleou o Canto do Rio por 11 a 0, com seis gols de Gabryel Martins, três de Jefferson e dois de Marcelinho. A partida foi organizada para reforçar a preparação da categoria para o Brasileirão de Aspirantes, que teria início no dia 5 de maio mas foi adiado. Cadu Antunes, técnico da equipe, explicou a iniciativa e ainda revelou a filosofia do trabalho de transição dos atletas para o profissional. - Esses jogos-treinos são muito importantes em nossa preparação para o Campeonato Brasileiro. É mais uma oportunidade para colocarmos em prática a nossa metodologia que vem de Xerém, que é o DNA Tricolor, aliada a ideia de jogo do treinador do profissional, que hoje é o Fernando Diniz. Sempre procuramos estar o mais próximo possível do que o Diniz trabalha para que, quando um atleta do sub-23 tenha necessidade de treinar com o profissional, ele esteja preparado. Os gols são consequência do que treinamos diariamente de forma muito intensa e estamos felizes por conseguir colocar tudo isso em prática - disse.