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futebol

Com Scarpa na esquerda, Palmeiras treina e viaja para encarar Botafogo

Meia deve ser improvisado para jogar na lateral do Verdão no Engenhão
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LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 18:41

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 18:41

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras finalizou, na tarde desta terça-feira (6), a sua preparação para encarar o Botafogo. A partida será válida pela décima quarta rodada do Brasileirão 2020, no Estádio Nílton Santos. A grande novidade do time de Vanderlei Luxemburgo deve ser a utilização de Gustavo Scarpa na lateral esquerda do Verdão.
O camisa 14 não é titular do Palmeiras desde março, quando entrou em campo contra a Ferroviária, na primeira fase do Paulistão. Agora, substituirá Matías Viña no lado esquerdo da zaga alviverde.
Lucas Esteves, em processo final de transição física, será preservado e pode estar à disposição do Alviverde Imponente no sábado (10), quando o clube recebe o São Paulo, no Allianz Parque.
Mais duas Crias da Academia treinaram com o profissional nesta tarde no CT palmeirense. O atacante Marcelinho, 17 anos e o meio campo Vitinho, 18 anos, podem aparecer no banco de reservas do Verdão amanhã.
O provável Palmeiras para encarar o Botafogo é: Jaílson, Marcos Rocha, Felipe Melo, Luan e Gustavo Scarpa; Patrick de Paula, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Willian e Wesley.
Botafogo x Palmeiras começa às 21h30 (horário de Brasília), desta quarta-feira (7), e terá transmissão da Rede Globo para todo o Brasil. O Premiere FC também transmite a partida.

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