futebol

Com Santos de olho, Boca Juniors recebe o Barcelona-EQU nesta quinta

Time da casa pode poupar titulares de olho em semifinal da Copa da Liga Argentina...

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 10:24

Crédito: Conmebol
O Boca Juniors recebe o Barcelona de Guayaquil nesta quinta-feira, às 21 horas, na Bombonera pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Após a derrota para o The Strongest por 2 a 1, o Santos aguarda o resultado desse duelo e precisa torcer para alguma equipe sair vitoriosa. A partida desta quinta terá transmissão pelo Facebook da Copa Libertadores.
O Barcelona lidera o grupo, com nove pontos, e se classifica com um simples empate. Na partida de ida, em Quayaquil, o time venceu o Boca Juniors por 1 a 0. A equipe argentina pode poupar alguns titulares de olho nas semifinais da Copa da Liga Argentina, sábado, diante do Racing.Veja as combinações de resultados:
Se o Boca Juniors vencer o Barcelona: Nesse caso, Barcelona-EQU e Boca Juniors ficariam na primeira colocação, ambos com nove pontos. Uma vitória por 1 gol de diferença deixaria o time equatoriano com saldo de quatro gols contra dois do time argentino. Nesse caso, o Peixe precisaria vencer o Barcelona por dois gols de diferença ou vencer por um gol desde que o Boca Juniors perca para o The Strongest, na Argentina.
Se Boca e Barcelona empatarem: Nesse caso, o time equatoriano já estaria classificado, com 10 pontos. O Santos precisaria vencer o Barcelona e torcer para o Boca Juniors não vencer o The Strongest na Argentina.
Se o Barcelona vencer o Boca Juniors: Com esse resultado, o Barcelona chegaria a 12 pontos e garantiria a primeira colocação do grupo. O Santos precisaria vencer o time equatoriano pela mesma diferença de gols de uma vitória do Boca Juniors diante do The Strongest para ficar com a vaga.

