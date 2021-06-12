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futebol

Com saída de Ramírez, Inter busca novos nomes para o comando do time

Dirigentes do clube de Porto Alegre seguem analisando possíveis substitutos de olho na sequência da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2021 às 16:50

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 16:50

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Com o desligamento de Miguel Ángel Ramírez do cargo de técnico do Internacional, a diretoria do clube prontamente passou a monitorar o mercado atrás de um treinador para sua equipe.Diante da situação, nomes como o de Lisca, que está no América-MG, além de Diego Aguirre, atualmente sem clube, são os que aparecem como candidatos segundo apuração feita pelo ge.
Ainda na publicação, Mauricio Barbieri, atualmente no Red Bull Bragantino, também chegou a ser ventilado nos bastidores.
Entretanto, mantendo cautela sobre o assunto, o vice de futebol do Colorado, João Patrício Hermann, em coletiva dada nesta sexta-feira, colocou panos quentes. Segundo o dirigente, por não tem nenhum nome especulado, os atletas terão o comando de Osmar Loss.
"Não temos nenhum nome especulado, nosso treinador se chama Osmar Loss. Vamos trabalhar para ter uma comissão técnica adequada à realidade, que entenda as dificuldades e os jogadores que temos à disposição", pontuou.
Eliminado recentemente pelo Vitória na terceira fase da Copa do Brasil, o Inter volta sua atenção agora para a disputa do Campeonato Brasileiro. Seu próximo desafio será diante do Bahia, domingo, no estádio de Pituaçu.

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