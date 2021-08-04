Com Rony, Luiz Adriano e Piquerez, Palmerias se reapresenta na Academia de Futebol

O Palmeiras se reapresentou, nesta terça-feira (03), na Academia de Futebol e iniciou os trabalhos para enfrentar o Fortaleza, no próximo sábado (07), pelo Brasileirão. No treino, Abel Ferreira contou com novidades, sendo estas as voltas de Rony e Luiz Adriano, que estavam lesionados, e a chegada de Piquerez, contratado recentemente.O lateral esquerdo, antes do treinamento, realizou uma bateria de testes com membros do Núcleo de Saúde e Performance. Depois disso, esteve no gramado com o restante do elenco. Para estrear pelo Maior Campeão Nacional, o atleta espera apenas sua regularização no Boletim Informativo Diário da CBF.Em campo, o técnico Abel Ferreira comandou uma atividade de enfrentamentos com três times. Rony, Luiz Adriano e Danilo Barbosa avançaram nos processos de transição física e treinaram integralmente com o grupo. O lateral Jorge, também contratado recentemente, seguiu um cronograma específico, ainda em processo de recondicionamento físico.