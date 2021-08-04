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Com Rony, Luiz Adriano e Piquerez, Palmerias se reapresenta na Academia de Futebol

Atacantes se recuperam de lesão; lateral foi contratado recentemente e, assim que inscrito no BID, poderá estrear pelo Verdão...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 06:57

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 06:57

Crédito: César Greco
O Palmeiras se reapresentou, nesta terça-feira (03), na Academia de Futebol e iniciou os trabalhos para enfrentar o Fortaleza, no próximo sábado (07), pelo Brasileirão. No treino, Abel Ferreira contou com novidades, sendo estas as voltas de Rony e Luiz Adriano, que estavam lesionados, e a chegada de Piquerez, contratado recentemente.O lateral esquerdo, antes do treinamento, realizou uma bateria de testes com membros do Núcleo de Saúde e Performance. Depois disso, esteve no gramado com o restante do elenco. Para estrear pelo Maior Campeão Nacional, o atleta espera apenas sua regularização no Boletim Informativo Diário da CBF.Em campo, o técnico Abel Ferreira comandou uma atividade de enfrentamentos com três times. Rony, Luiz Adriano e Danilo Barbosa avançaram nos processos de transição física e treinaram integralmente com o grupo. O lateral Jorge, também contratado recentemente, seguiu um cronograma específico, ainda em processo de recondicionamento físico.
O Palmeiras volta aos treinos na próxima quarta-feira (04), se preparando para o confronto contra o Fortaleza, no sábado (07), às 21h (horário de Brasília).

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