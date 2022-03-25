Com Rony homenageado, Palmeiras encerra preparação para semifinal do Paulistão contra o Bragantino

O Palmeiras fez na tarde desta sexta-feira (25), na Academia de Futebol, mais uma sessão de treino em preparação ao confronto com o Bragantino, no sábado (26), às 18h30, no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista.O Verdão é um dos clubes que mais vezes disputaram semifinais do estadual em toda a história (22 aparições no total, ao lado do São Paulo) e o único à chegar à penúltima fase da competição ininterruptamente desde 2014.

Antes das atividades, a diretoria do clube homenageou o atacante Rony com uma placa comemorativa por ter disputado 100 jogos pelo time alviverde.

No gramado, a comissão técnica de Abel Ferreira comandou um trabalho técnico e tático. Na sequência, a equipe foi dividida em duas: enquanto uma parte aperfeiçoava movimentações defensivas com o auxiliar Carlos Martinho, outra aprimorou finalizações, construções de jogadas e ensaios específicos ofensivos com o também auxiliar Vitor Castanheira. Na parte final, os atletas treinaram ainda cobranças de faltas e pênaltis.

O lateral-esquerdo Piquerez falou sobre a confiança da equipe alviverde, que protagoniza a melhor campanha da competição, com dez vitórias, três empates, nenhuma derrota, 19 gols marcados e apenas três sofridos.

- Será um jogo muito bom, muito lindo de ver, um jogo no qual um mata e o outro morre. A meu entender, é um dos rivais mais fortes do Paulista. Ter feito a melhor campanha na primeira fase nos dá mais confiança e nos permite chegar da melhor maneira para a partida. Estamos muito preparados e confiantes.

O camisa 22 comentou também a respeito da consistência defensiva do Verdão – a média alviverde de 0,23 por jogo é a melhor da história do campeonato, seguida pela média de 0,3 do Paulistano em 1905.

- A comissão técnica do Abel e nós temos um sistema de jogo no qual a defesa pertence a todos, com os 11 jogadores com um papel importante, começando pelos atacantes. A intensidade física deles na frente para recuperar a bola é incrível. Então, somos a defesa menos vazada do Paulistão e, também por isso, estamos alcançando as vitórias.

Por fim, o uruguaio valorizou o apoio da Família Palmeiras na arquibancada – 25.100 ingressos já foram vendidos.

- O apoio da torcida é muito importante para nós. Sentimos e vivemos esse apoio em casa, que é muito positivo para nós e isso se reflete em campo. No jogo passado, com o apoio das arquibancadas, começamos ganhando no primeiro minuto por conta do empurrão e esperamos que amanhã não seja diferente.

A temporada de 2022 aparece como a mais vitoriosa e menos vazada da história do Palmeiras dentro do Allianz Parque, com 100% de aproveitamento em oito jogos e um gol sofrido (média de 0,12 gol por jogo). O segundo melhor aproveitamento de pontos aconteceu na temporada de 2017, quando a equipe atingiu a marca de 74% (20 vitórias e cinco empates em 29 jogos), enquanto a segunda menor média de gols sofridos é de 0,46, conquistada em 2019 (12 gols sofridos em 26 partidas).TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!