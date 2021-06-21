Com Rony e Breno Lopes, Palmeiras inicia preparação para duelo contra o Bragantino

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Depois da vitória sobre o América-MG no fim de semana, o Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (21) e deu início à preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino, que ocorre na quarta-feira (23). Rony e Breno Lopes, que ficaram de fora da última partida do Verdão por desgaste muscular e amigdalite bacteriana, respectivamente, participaram do treino sem restrições.

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A presença de Danilo foi outra novidade da sessão desta manhã. Ausente no time deste a partida de ida da Copa do Brasil contra o CRB, o volante avançou nas etapas da transição física e treinou parte da atividade no campo. Em razão da sua recuperação, atuou como coringa no treino tático e foi menos exigido fisicamente. Após esta parte, assim como Breno e Rony, a Cria da Academia realizou atividades físicas complementares.

O zagueiro Luan, com edema na panturrilha, e o atacante Gabriel Veron, ainda se recuperando de contusão na coxa, prosseguiram com o tratamento de suas lesões supervisionados pelo Núcleo de Saúde e Performance. Já os titulares do jogo de domingo (20), diante do América-MG, fizeram atividades regenerativas na parte interna da Academia.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoEnquanto isso, Abel Ferreira conduziu um extenso treino técnico, dividido em três etapas, com os demais atletas. Na sequência, os jogadores trabalharam movimentações, balanços e exercícios de marcação. Ao final, em conjunto com atletas do grupo de apoio e outros do sub-20, foi realizado um coletivo disputado em campo reduzido.