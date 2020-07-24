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Com Romário de fora, Antônio Lopes monta time dos sonhos do Vasco e se escala como treinador

Apesar de ser o responsável por lançar o Baixinho no futebol profissional, o treinador não escalou o eterno camisa 11 em sua seleção de craques do Cruz-Maltino...
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Publicado em 

24 jul 2020 às 19:16

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 19:16

Crédito: Vítor Silva/Divulgação
Ídolo do Vasco e atual coordenador técnico do clube, Antônio Lopes é o treinador que comandou o Cruz-Maltino nos títulos mais importantes de sua história. Na bagagem, Libertadores, Brasileiro e estaduais comandando o Gigante da Colina.
Convidado a escalar sua seleção vascaína no especial 'Time dos Sonhos' da 'Vasco TV', Antônio Lopes misturou jogadores dos anos 50, em que idolatrava quando criança, com atletas dirigidos por ele no final da década de 90.
Dentre os diversos craques na seleção de Lopes, vale destacar a ausência de Romário. Apesar de ser o responsável por lançar o Baixinho no futebol profissional, o treinador não escalou o eterno camisa 11.
Para comandar esse time recheado de craques, Lopes não foi modesto e se escalou com o treinador da equipe.
- O técnico seria eu tranquilamente. Tem que ser o Antônio Lopes, que conseguiu os maiores títulos aqui, os títulos mais valiosos, como a Libertadores. Então tem que ser o Antônio Lopes o técnico do Time dos Sonhos do Vasco da Gama. Teria que ter uma seleção mundial muito boa para ganhar do Vasco da Gama - disse Antônio Lopes.
Confira o time escalado por Antônio Lopes: Barbosa, Paulinho, Bellini, Mauro Galvão e Felipe; Luisinho Quintanilha, Juninho Pernambucano e Ramon; Edmundo, Ademir Menezes e Roberto Dinamite.

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