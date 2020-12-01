Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com Rodrigo Caio, Flamengo está escalado para enfrentar o Racing

Recuperado de lesões, zagueiro volta a atuar pelo Flamengo após 70 dias...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2020 às 20:23

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 20:23

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo está escalado para enfrentar o Racing (ARG), no Maracanã, por uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. A presença de Rodrigo Caio entre os titulares é a grande notícia para o rubro-negro, uma vez que o zagueiro está de volta ao time após 70 dias afastados por lesões. No ataque, Vitinho iniciará o jogo ao lado de Bruno Henrique, com Pedro como opção.
Confira a escalação da equipe de Rogério Ceni: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Vitinho.
As ausências, portanto, ficam por conta de Gabriel Barbosa e Thiago Maia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados