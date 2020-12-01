Com Rodrigo Caio, Flamengo está escalado para enfrentar o Racing

O Flamengo está escalado para enfrentar o Racing (ARG), no Maracanã, por uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. A presença de Rodrigo Caio entre os titulares é a grande notícia para o rubro-negro, uma vez que o zagueiro está de volta ao time após 70 dias afastados por lesões. No ataque, Vitinho iniciará o jogo ao lado de Bruno Henrique, com Pedro como opção.