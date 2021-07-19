Com Rodrigo Caio e Bruno Henrique de volta, Flamengo se reapresenta e treina de olho na Libertadores

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

No dia seguinte à goleada de 5 a 0 sobre o Bahia, pelo Brasileirão, o Flamengo se reapresentou no CT do Brasiliense na tarde desta segunda-feira. Com Bruno Henrique e Rodrigo Caio em campo, Renato Gaúcho iniciou a preparação da equipe para o duelo com o Defensa y Justicia, quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

+ Lyon define valor para vender Thiago Mendes ao FlamengoA dupla participou da atividade com bola comandada por Renato em um dos campos do CT do Brasiliense. Os jogadores que foram titulares na vitória sobre o Bahia fizeram apenas trabalho regenerativo.

Em recuperação de problemas físicos, Rodrigo Caio e Bruno Henrique desfalcaram o Flamengo na partida deste domingo. Eles ficaram em tratamento no Rio de Janeiro e se juntaram à delegação rubro-negra em Brasília. O treino desta terça-feira será determinante para definir a presença da dupla na partida decisiva de quarta-feira. Outros dois jogadores, no entanto, não viajaram para Brasília e são desfalques certos para Renato Gaúcho: Thiago Maia e Piris da Motta. O primeiro ainda faz trabalho de reforço no joelho, como parte da programação para seu retorno gradual aos gramados. Já o volante paraguaio realiza tratamento para curar dores no tendão de Aquiles do tornozelo direito.

Dessa forma, a provável escalação do Flamengo para encarar o Defensa y Justicia é: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Léo Pereira), Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol.