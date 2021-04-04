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Com Rodrigo Caio de volta, Flamengo divulga relacionados para encarar o Madureira; veja lista

A expectativa é de que o zagueiro forme a dupla de zaga com Willian Arão no duelo desta segunda-feira, no Raulino de Oliveira...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 12:26

LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2021 às 12:26
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Um Flamengo reforçado e quase com força máxima para enfrentar o Madureira, pela 8ª rodada da Taça Guanabara. Recuperado de lesão na coxa, Rodrigo Caio foi relacionado para a partida desta segunda-feira, às 21h (de Brasília), no Raulino de Oliveira, e está à disposição de Rogério Ceni para estrear na temporada 2021.
+ Tabela do Brasileirão 2021: veja todos os jogos do Flamengo na competiçãoO zagueiro se tratou da lesão no adutor da coxa direita nas últimas semanas e ficou de fora da estreia do grupo principal na temporada, na vitória por 3 a 0 sobre o Bangu, na última quarta-feira. Na ocasião, Gustavo Henrique e Willian Arão formaram a dupla de zaga rubro-negra.
O Flamengo é o atual líder do Carioca, com 16 pontos, mesma pontuação do Volta Redonda. A partida desta segunda-feira contra o Madureira será também o último teste do Rubro-Negro antes da primeira final da temporada. A Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, está marcada para o próximo domingo, dia 11 de abril, no Mané Garrincha, em Brasília.

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