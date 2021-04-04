Com Rodrigo Caio de volta, Flamengo divulga relacionados para encarar o Madureira; veja lista

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Um Flamengo reforçado e quase com força máxima para enfrentar o Madureira, pela 8ª rodada da Taça Guanabara. Recuperado de lesão na coxa, Rodrigo Caio foi relacionado para a partida desta segunda-feira, às 21h (de Brasília), no Raulino de Oliveira, e está à disposição de Rogério Ceni para estrear na temporada 2021.

+ Tabela do Brasileirão 2021: veja todos os jogos do Flamengo na competiçãoO zagueiro se tratou da lesão no adutor da coxa direita nas últimas semanas e ficou de fora da estreia do grupo principal na temporada, na vitória por 3 a 0 sobre o Bangu, na última quarta-feira. Na ocasião, Gustavo Henrique e Willian Arão formaram a dupla de zaga rubro-negra.