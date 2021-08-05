Com Rodinei de ponta, Flamengo está definido para encarar o ABC; veja a escalação

O Flamengo está escalado para enfrentar o ABC nesta nesta quinta-feira, às 21h30, na Arena das Dunas, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com a vantagem de 6 a 0 no placar, Renato Gaúcho optou por ficar no Rio de Janeiro com os titulares e a equipe rubro-negra será inteiramente reserva. A surpresa é a escalação de Rodinei mais avançado, como ponta-direita.
O Flamengo entrará em campo com: Gabriel Batista; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Ramon; João Gomes, Thiago Maia e Vitinho; Rodinei, Michael e Pedro. A equipe será comandada pelo auxiliar Maurício Souza.
Após vencer o jogo de ida por 6 a 0, o Flamengo pode até perder por cinco gols de diferença para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.