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Com Robinho, e Simeone de técnico, Luan Peres, do Santos, monta seleção de maiores adversários da carreira

Zagueiro destacou o que considera os melhores jogadores com quem jogou contra...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 17:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2020 às 17:40
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Em vídeo divulgado pela Santos TV nesta quarta-feira (23), através da plataforma Facebook Watch, o zagueiro Luan Peres montou a seleção do que considera os melhores jogadores, e treinador, que já enfrentou na sua carreira. Além do Peixe, Luan tem passagens por Portuguesa, Santa Cruz, Ponte Preta, Fluminense e Brugge (BEL), e montou a sua equipe com: Oblak (Atlético de Madri-ESP); Daniel Alves (São Paulo), Geromel (Grêmio), Godin (Inter de Milão (ITA) e Filipe Luís (Flamengo); Witsel (Borussia Dortmund-ALE), Zé Roberto (aposentado) e Reus (Borussia Dortmund-ALE); Robinho (sem clube), Fred (Fluminense) e Griezmann (Barcelona-ESP). O técnico é o argentino Diego Simeone, do Atlético de Madri (ESP).
Aos 26 anos, Luan Peres chegou ao Alvinegro Praiano em agosto do ano passado, por empréstimo junto ao clube belga, o seu vínculo se encerra em dezembro, quando o atleta pode deixar o Santos.Confira abaixo o comentário de Luan sobre cada integrante da sua seleção.
Oblak: um goleiro que eu enfrentei na Champions League e fez uma baita defesa, inclusive na minha cabeçada. Além de ser um dos melhores goleiros do mundo. Um baita goleiro.
Daniel Alves: pela carreira vencedora que ele tem.
Geromel: um baita zagueiro, ganhou Libertadores e está há anos em alto nível. Godin: jogador de Copa do Mundo. Dispensa comentários.
Fillipe Luís: baita jogador também, onde eu o enfrentei mais de uma vez.
Alex Witsel: jogador que estava no Borussia Dortmund, um baita jogador, jogador de Copa do Mundo, inclusive tirou a gente da Copa.
Zé Roberto: pela história vencedora. Um craque.
Reus: baita jogador, dispensa comentários. Sofre um pouco com lesões, mas é um grande jogador. História que tem no clube dele, de sempre estar no mesmo clube. Acho isso muito legal.
Robinho: jogador que tem história aqui nesse clube, o Santos, e na Seleção Brasileira.
Griezmann: jogador do Barcelona, e pra jogar no Barcelona eu não preciso falar mais nada.
Fred: pela história que tem. É um baita jogador, em todos os clubes que passou marca gols. Um centroavante que quando vai contra ele tem que ter uma atenção redobrada.
Simeone: enfrentei ele na Champions League, e naquele jogo eu joguei uma parte de lateral-esquerdo, então peguei naquela ala, o quanto ele falava com o time dele e cobrava de uma forma que só incentivava o jogador e não deixava o jogador meio irritado. Então escolhi ele pelo currículo e história que ele também tem.

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