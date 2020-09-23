Com Robinho, e Simeone de técnico, Luan Peres, do Santos, monta seleção de maiores adversários da carreira

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Em vídeo divulgado pela Santos TV nesta quarta-feira (23), através da plataforma Facebook Watch, o zagueiro Luan Peres montou a seleção do que considera os melhores jogadores, e treinador, que já enfrentou na sua carreira. Além do Peixe, Luan tem passagens por Portuguesa, Santa Cruz, Ponte Preta, Fluminense e Brugge (BEL), e montou a sua equipe com: Oblak (Atlético de Madri-ESP); Daniel Alves (São Paulo), Geromel (Grêmio), Godin (Inter de Milão (ITA) e Filipe Luís (Flamengo); Witsel (Borussia Dortmund-ALE), Zé Roberto (aposentado) e Reus (Borussia Dortmund-ALE); Robinho (sem clube), Fred (Fluminense) e Griezmann (Barcelona-ESP). O técnico é o argentino Diego Simeone, do Atlético de Madri (ESP).

Aos 26 anos, Luan Peres chegou ao Alvinegro Praiano em agosto do ano passado, por empréstimo junto ao clube belga, o seu vínculo se encerra em dezembro, quando o atleta pode deixar o Santos.Confira abaixo o comentário de Luan sobre cada integrante da sua seleção.

Oblak: um goleiro que eu enfrentei na Champions League e fez uma baita defesa, inclusive na minha cabeçada. Além de ser um dos melhores goleiros do mundo. Um baita goleiro.

Daniel Alves: pela carreira vencedora que ele tem.

Geromel: um baita zagueiro, ganhou Libertadores e está há anos em alto nível. Godin: jogador de Copa do Mundo. Dispensa comentários.

Fillipe Luís: baita jogador também, onde eu o enfrentei mais de uma vez.

Alex Witsel: jogador que estava no Borussia Dortmund, um baita jogador, jogador de Copa do Mundo, inclusive tirou a gente da Copa.

Zé Roberto: pela história vencedora. Um craque.

Reus: baita jogador, dispensa comentários. Sofre um pouco com lesões, mas é um grande jogador. História que tem no clube dele, de sempre estar no mesmo clube. Acho isso muito legal.

Robinho: jogador que tem história aqui nesse clube, o Santos, e na Seleção Brasileira.

Griezmann: jogador do Barcelona, e pra jogar no Barcelona eu não preciso falar mais nada.

Fred: pela história que tem. É um baita jogador, em todos os clubes que passou marca gols. Um centroavante que quando vai contra ele tem que ter uma atenção redobrada.