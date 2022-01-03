Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com retornos e ainda sem reforços, Botafogo inicia pré-temporada

Alvinegro ainda não anunciou nenhum novo jogador e, com várias saídas durante a virada, terá caras conhecidas e jogadores da base no primeiro dia de trabalho de 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jan 2022 às 06:00

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 06:00

Não há mais tempo para descanso. Os trabalhos voltam a acontecer no Botafogo nesta segunda-feira, dia da reapresentação do elenco e comissão técnica. O primeiro treino de 2022 será realizado no Estádio Nilton Santos. Sem anunciar novos jogadores ainda, o Alvinegro conta com rostos conhecidos e atletas da base como novidades.+ Botafogo tem interesse no zagueiro Klaus: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube
O primeiro dia ainda não será de bola rolando e treinos focados em tática. Será um dia focado em exames médicos e medições de saúde, com foco em saber como cada jogador retornou das férias. Os atletas ainda não irão ao gramado.
Conforme os resultados dos exames forem aparecendo, aí sim os jogadores irão ao gramado para começar, de fato, os treinamentos visando a parte tática com Enderson Moreira. O Alvinegro estreia no Campeonato Carioca na semana do dia 26 - ou seja, serão três semanas de atividades.
Luiz Fernando e Marcinho, que passaram a temporada passada emprestados a Grêmio e Vitória, respectivamente, se reapresentam junto do elenco. O primeiro, apesar do salário alto, está nos planos - mas a diretoria não descarta uma venda caso uma proposta chegue. O segundo, por outro lado, não tem futuro garantido no clube.
Jogadores oriundos da base também marcarão presença nos treinos. São os casos, por exemplo, do goleiro Igo Gabriel, do meio-campista Juninho, e dos atacantes Rikelmi e Gabriel Conceição. O quarteto, que atuou pelo time sub-20 em 2021, vai integrar os primeiros treinos com Enderson Moreira.
O Alvinegro ainda não anunciou reforços - portanto caras novas, de fato, ainda não vão aparecer. A diretoria, contudo, pretende fazê-lo em breve e tem situações caminhando para conclusões.
Crédito: EndersonMoreiraéotécnicodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados