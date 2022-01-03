Com retornos e ainda sem reforços, Botafogo inicia pré-temporada

Não há mais tempo para descanso. Os trabalhos voltam a acontecer no Botafogo nesta segunda-feira, dia da reapresentação do elenco e comissão técnica. O primeiro treino de 2022 será realizado no Estádio Nilton Santos. Sem anunciar novos jogadores ainda, o Alvinegro conta com rostos conhecidos e atletas da base como novidades.+ Botafogo tem interesse no zagueiro Klaus: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube

O primeiro dia ainda não será de bola rolando e treinos focados em tática. Será um dia focado em exames médicos e medições de saúde, com foco em saber como cada jogador retornou das férias. Os atletas ainda não irão ao gramado.

Conforme os resultados dos exames forem aparecendo, aí sim os jogadores irão ao gramado para começar, de fato, os treinamentos visando a parte tática com Enderson Moreira. O Alvinegro estreia no Campeonato Carioca na semana do dia 26 - ou seja, serão três semanas de atividades.

Luiz Fernando e Marcinho, que passaram a temporada passada emprestados a Grêmio e Vitória, respectivamente, se reapresentam junto do elenco. O primeiro, apesar do salário alto, está nos planos - mas a diretoria não descarta uma venda caso uma proposta chegue. O segundo, por outro lado, não tem futuro garantido no clube.

Jogadores oriundos da base também marcarão presença nos treinos. São os casos, por exemplo, do goleiro Igo Gabriel, do meio-campista Juninho, e dos atacantes Rikelmi e Gabriel Conceição. O quarteto, que atuou pelo time sub-20 em 2021, vai integrar os primeiros treinos com Enderson Moreira.

O Alvinegro ainda não anunciou reforços - portanto caras novas, de fato, ainda não vão aparecer. A diretoria, contudo, pretende fazê-lo em breve e tem situações caminhando para conclusões.