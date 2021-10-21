Com retornos de Renato Augusto e Giuliano, Corinthians faz primeiro treino tático para jogo contra o Inter

O Corinthians realizou na manhã desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, mais um treino de preparação para o duelo contra o Internacional, no domingo, às 16h, no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Poupados da atividade realizada no dia anterior, Renato Augusto e Giuliano voltaram a trabalhar normalmente com o elenco alvinegro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Os dois meio-campistas haviam sido preservados do treinamento no gramado na quarta-feira, quando realizaram um trabalho à parte para controle de carga muscular, mas nesta quinta foram para o campo e participaram dos treinos com o restante do grupo corintiano.
A manhã no CT Joaquim Grava foi aberta com um aquecimento no Campo 1 do local. Em seguida, Sylvinho promoveu dois tipos de atividades no gramado, sendo uma focada em posse de bola, antes de dirigir na sequência o seu primeiro treino tático da semana, ocorrido em campo reduzido.Depois destas atividades, alguns jogadores treinaram cobranças de falta e cabeçadas após cruzamentos, finalizando os trabalhos da manhã. No mesmo período do dia, o elenco volta aos treinamentos nesta sexta-feira e também no sábado, quando viajará para Porto Alegre para encarar o Inter no domingo.
Para essa partida na capital gaúcha, o Corinthians terá o retorno do lateral Fagner, que fica novamente à disposição depois de ter cumprido suspensão pelo terceiro cartão amarelo no clássico contra o São Paulo. Já o substituto do lesionado meia-atacante Willian, fora por lesão muscular, segue indefinido.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.