Com retornos de Renato Augusto e Giuliano, Corinthians faz primeiro treino tático para jogo contra o Inter

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians realizou na manhã desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, mais um treino de preparação para o duelo contra o Internacional, no domingo, às 16h, no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Poupados da atividade realizada no dia anterior, Renato Augusto e Giuliano voltaram a trabalhar normalmente com o elenco alvinegro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Os dois meio-campistas haviam sido preservados do treinamento no gramado na quarta-feira, quando realizaram um trabalho à parte para controle de carga muscular, mas nesta quinta foram para o campo e participaram dos treinos com o restante do grupo corintiano.

A manhã no CT Joaquim Grava foi aberta com um aquecimento no Campo 1 do local. Em seguida, Sylvinho promoveu dois tipos de atividades no gramado, sendo uma focada em posse de bola, antes de dirigir na sequência o seu primeiro treino tático da semana, ocorrido em campo reduzido.Depois destas atividades, alguns jogadores treinaram cobranças de falta e cabeçadas após cruzamentos, finalizando os trabalhos da manhã. No mesmo período do dia, o elenco volta aos treinamentos nesta sexta-feira e também no sábado, quando viajará para Porto Alegre para encarar o Inter no domingo.

Para essa partida na capital gaúcha, o Corinthians terá o retorno do lateral Fagner, que fica novamente à disposição depois de ter cumprido suspensão pelo terceiro cartão amarelo no clássico contra o São Paulo. Já o substituto do lesionado meia-atacante Willian, fora por lesão muscular, segue indefinido.