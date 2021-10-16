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Com retornos de Renato Augusto e Giuliano, Corinthians faz o penúltimo treino para o clássico no Morumbi

Poupados no dia anterior, meio-campistas voltaram a trabalhar no gramado neste sábado em atividade preparatória para o duelo com o São Paulo, na segunda-feira, pelo Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2021 às 13:45

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 13:45

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians realizou na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, o penúltimo treino de preparação para o clássico com o São Paulo, marcado para segunda-feira, às 20h, no Morumbi, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Poupados da atividade ocorrida na sexta-feira, Renato Augusto e Giuliano voltaram a trabalhar normalmente no gramado com o restante do elenco.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians
Os meio-campistas haviam sido preservados no dia anterior para realizar um trabalho de controle de carga muscular na parte interna do centro de treinamento, mas agora foram liberados para retornar ao gramado.
Giuliano e Renato Augusto ajudaram o Corinthians a vencer o Fluminense por 1 a 0, na noite da última quarta-feira, na Neo Química Arena, onde o primeiro deles permaneceu em campo durante todo o jogo. Já o seu companheiro de meio-campo alvinegro participou de quase toda a partida, na qual foi substituído por Vitinho aos 38 minutos do segundo tempo. Antes disso, no sábado passado, na Arena Pernambuco, Giuliano também atuou durante o confronto inteiro no qual o Timão acabou sendo derrotado pelo Sport por 1 a 0. Renato Augusto, por sua vez, ficou em campo até os 43 minutos da etapa final, quando deu lugar a Gustavo Mantuan.
Com a desgastante sequência de jogos, treinos e viagem, os dois meio-campistas foram poupados na última sexta-feira, mas agora mostraram que estão prontos para ficar à disposição do técnico Sylvinho para o clássico que o Corinthians fará com o Tricolor no Morumbi. Neste domingo à tarde, o comandante dirigirá o último treino de preparação para o duelo.
No treinamento deste sábado, os jogadores primeiro realizaram um aquecimento que foi orientado pelo preparador físico Flávio de Oliveira. Na sequência, Sylvinho dirigiu um trabalho tático em campo reduzido e também uma atividade de bolas paradas em cobranças de faltas.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

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