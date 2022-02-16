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Com retorno de Willian, 'quinteto fantástico' do Corinthians está confirmado contra o São Bernardo

Pela primeira vez na temporada, Renato Augusto, Paulinho, Giuliano, Willian e Róger Guedes começam uma partida juntos pelo Timão...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 20:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 20:36
O Corinthians está definido para enfrentar o São Bernardo, nesta quarta às 21h30, na Neo Química Arena, pelo Paulistão. A grande novidade no lado do Timão é o retorno de Willian ao time titular. A última partida na qual o camisa 10 começou foi na estreia da temporada, diante da Ferroviária. Com isso, o torcedor corintiano verá pela primeira vez o 'quinteto fantástico' (composto por Renato Augusto, Paulinho, Giuliano, Willian e Róger Guedes) iniciando uma partida.
O confronto tem transmissão pela Record, Premiere, Paulistão Play e Tempo Real do L!.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians
O Corinthians vai a campo com o seguinte time: Cássio, Fagner, Gil, João Victor e Fábio Santos; Du Queiroz, Renato Augusto e Paulinho; Giuliano, Róger Guedes e Willian.
Gabriel Pereira contraiu Covid-19 na terça-feira (15), é baixa para o jogo desta quarta, assim como Robson Bambu, não inscrito, Bruno Melo, resolvendo problemas pessoais, e Ruan Oliveira, que segue no Departamento Médico por uma lesão no joelho esquerdo.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista
Além de Willian, quem também retorna ao time titular é o lateral-direito Fagner. O defensor se recuperou de um problema muscular na região posterior da coxa direita, sofrido contra o Mirassol, e vai para o jogo.
Crédito: WillianemaçãonotreinodoTimão(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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