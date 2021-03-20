Com retorno de titulares, Palmeiras treina na Academia de Futebol

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Aproveitando a paralisação do futebol paulista, o Palmeiras segue trabalhando na Academia de Futebol e, neste sábado (20), realizou mais uma sessão de treinamentos, contando com a volta dos jogadores que receberam folga após o fim da temporada.Com isso, além dos atletas da base, João Martins contou com a presença de Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Viña, Felipe Melo, Raphael Veiga, Rony, Luiz Adriano e Willian. Zé Rafael, que também retornou, permaneceu na parte interna do centro de excelência, realizando trabalhos individualizados, assim como Wesley e Gabriel Veron.

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No treino, os jogadores foram divididos em duas equipes de 11 (além de dois curingas) que deveriam trocar passes rápidos ou roubar a bola do adversário para finalizar em mini gols e, com isso, pontuar. Na sequência, em espaço maior, foram trabalhados passes, marcações e finalizações.

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O auxiliar técnico, porém, não contou com a presença de Jailson, Mayke, Kuscevic, Alan Empereur, Gustavo Scarpa e Breno Lopes, que receberam folga e se reapresentam no dia 31, e Lucas Lima, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo, Lucas Esteves, Renan, Wesley e Gabriel Silva, que foram liberados das atividades deste fim-de-semana.