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Com retorno de titulares, Palmeiras treina na Academia de Futebol

João Martins contou com as voltas de Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez,
Matías Viña, Felipe Melo, Raphael Veiga, Rony, Luiz Adriano, Willian e Zé Rafael...

Publicado em 20 de Março de 2021 às 15:09

LanceNet

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Publicado em 

20 mar 2021 às 15:09
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Aproveitando a paralisação do futebol paulista, o Palmeiras segue trabalhando na Academia de Futebol e, neste sábado (20), realizou mais uma sessão de treinamentos, contando com a volta dos jogadores que receberam folga após o fim da temporada.Com isso, além dos atletas da base, João Martins contou com a presença de Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Viña, Felipe Melo, Raphael Veiga, Rony, Luiz Adriano e Willian. Zé Rafael, que também retornou, permaneceu na parte interna do centro de excelência, realizando trabalhos individualizados, assim como Wesley e Gabriel Veron.
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No treino, os jogadores foram divididos em duas equipes de 11 (além de dois curingas) que deveriam trocar passes rápidos ou roubar a bola do adversário para finalizar em mini gols e, com isso, pontuar. Na sequência, em espaço maior, foram trabalhados passes, marcações e finalizações.
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O auxiliar técnico, porém, não contou com a presença de Jailson, Mayke, Kuscevic, Alan Empereur, Gustavo Scarpa e Breno Lopes, que receberam folga e se reapresentam no dia 31, e Lucas Lima, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo, Lucas Esteves, Renan, Wesley e Gabriel Silva, que foram liberados das atividades deste fim-de-semana.
Em meio a incertezas acerca da volta do futebol no estado de São Paulo, o Palmeiras segue treinando e realizará, no próximo domingo (21), às 10h (horário de Brasília), mais uma sessão de treinamentos na Academia de Futebol.

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