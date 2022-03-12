Com retorno de Ramon, Flamengo divulga lista de relacionados para enfrentar o Bangu

Após a vitória no clássico diante do Vasco no último domingo (6), o Flamengo se prepara para enfrentar o Bangu neste sábado (12), às 19h30, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. O clube divulgou a lista de relacionados para o jogo.O rubro-negro contará com um retorno importante: o do Maracanã, que após três meses em processo de troca do gramado, está pronto para receber a torcida. Os flamenguistas esgotaram os 57.500 ingressos colocados à venda e vão protagonizar o maior público do clube após o retorno de torcedores aos estádios.