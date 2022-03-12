Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com retorno de Ramon, Flamengo divulga lista de relacionados para enfrentar o Bangu
futebol

Com retorno de Ramon, Flamengo divulga lista de relacionados para enfrentar o Bangu

Jogo será realizado às 19h30 deste sábado, no Maracanã, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Carioca; Fla não conta com dois jogadores suspensos
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2022 às 13:07

Publicado em 12 de Março de 2022 às 13:07

Após a vitória no clássico diante do Vasco no último domingo (6), o Flamengo se prepara para enfrentar o Bangu neste sábado (12), às 19h30, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. O clube divulgou a lista de relacionados para o jogo.O rubro-negro contará com um retorno importante: o do Maracanã, que após três meses em processo de troca do gramado, está pronto para receber a torcida. Os flamenguistas esgotaram os 57.500 ingressos colocados à venda e vão protagonizar o maior público do clube após o retorno de torcedores aos estádios.
Crédito: RamonestádevoltaaoFlamengoapóslongoperíodofora(Foto:MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres
Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados