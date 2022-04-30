Com retorno de Del Piage e promessa da base, Botafogo divulga relacionados contra o Juventude

O Botafogo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Juventude, às 11h deste domingo, pela 4ª rodada do Brasileirão. As principais novidades são o retorno de Del Piage e a presença de Kawan.+ Jorge Braga destaca autoestima da torcida do Botafogo e revela meta: '40, 45 mil sócios-torcedores'

O meio-campista não esteve disponível no empate contra o Atlético-GO, no último domingo, por conta de um quadro de conjuntivite. Recuperado, o camisa 23 treinou normalmente e volta a ficar à disposição.

Kawan é um zagueiro de 18 anos que joga pela equipe sub-20 do Alvinegro. O defensor foi um dos destaques do Glorioso na última Copinha e tem a saída de bola e os passes curtos como duas das principais qualidades dentro de campo.

A equipe comandada por Luís Castro tem 4 pontos conquistados e ocupa a 12ª colocação no Brasileirão. A partida deste domingo marca a estreia do técnico português no Estádio Nilton Santos.