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futebol

Com retorno de Del Piage e promessa da base, Botafogo divulga relacionados contra o Juventude

Meio-campista, desfalque contra o Atlético-GO por um problema de saúde, volta a ficar disponível; Kawan, do sub-20, é a novidade do Botafogo...

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 17:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2022 às 17:18
O Botafogo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Juventude, às 11h deste domingo, pela 4ª rodada do Brasileirão. As principais novidades são o retorno de Del Piage e a presença de Kawan.+ Jorge Braga destaca autoestima da torcida do Botafogo e revela meta: '40, 45 mil sócios-torcedores'
O meio-campista não esteve disponível no empate contra o Atlético-GO, no último domingo, por conta de um quadro de conjuntivite. Recuperado, o camisa 23 treinou normalmente e volta a ficar à disposição.
Kawan é um zagueiro de 18 anos que joga pela equipe sub-20 do Alvinegro. O defensor foi um dos destaques do Glorioso na última Copinha e tem a saída de bola e os passes curtos como duas das principais qualidades dentro de campo.
A equipe comandada por Luís Castro tem 4 pontos conquistados e ocupa a 12ª colocação no Brasileirão. A partida deste domingo marca a estreia do técnico português no Estádio Nilton Santos.
Crédito: DelPiageemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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