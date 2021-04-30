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Com resultados desfavoráveis, Palmeiras pode ser eliminado do Paulistão no domingo

Verdão está em terceiro no grupo C seis pontos atrás do Novorizontino, segundo colocado...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2021 às 08:30
Crédito: Cesar Greco
Na noite desta quinta-feira (29), o Palmeiras foi superado pela Inter de Limeira, no Allianz Parque, pelo placar de 1 a 0, com gol marcado já nos momentos finais da partida. O jogo foi válido pela 9ª rodada do Campeonato Paulista.
ATUAÇÕES: Lucas Esteves tem noite para esquecer em derrota do Verdão
Com o revés, o Verdão segue com 12 pontos em nove partidas disputadas e em uma situação delicada na competição. Restando três rodadas, os comandados de Abel Ferreira amargam a terceira posição do Grupo C, atrás do Novorizontino (18) e Red Bull Bragantino (21).
Precisando tirar a diferença de seis pontos com apenas nove em disputa, o Verdão ainda possui um saldo de gol inferior (3) em relação a equipe de Novo Horizonte (7) e de Bragança Paulista (8).
>> Veja a tabela completa do Campeonato Paulista e simule os próximos jogosNo entanto, para inibir qualquer chance matemática de classificação, quatro pontos conquistados pelo Tigre do Vale e apenas um do Red Bull Bragantino eliminariam de vez Alviverde. No caso, ambos chegariam aos 22 pontos na tabela, enquanto o Palmeiras pode, em caso de aproveitamento total, chegar somente a 21. Vale lembrar que o clube de Bragança Paulista tem apenas mais dois confrontos na primeira fase.
O Palmeiras volta a campo no domingo (02), às 20h, contra o Santo André, no Canindé, em jogo válido pela 10ª rodada do Paulistão. Além do confronto contra o Ramalhão, a equipe ainda joga com o Santos, no Allianz Parque, e Ponte Preta, no Moisés Lucarelli.
Enquanto isso, o Novorizontino enfrenta o Guarani, fora; Botafogo, em casa; e Corinthians, fora; tentando conquistar pelo menos quatro pontos e assegurar sua vaga. Já o Red Bull Bragantino, enfrenta Santos, em casa, e Botafogo, fora.

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