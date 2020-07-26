Com reservas, Internacional fica no empate com o Esportivo

Na Montanha dos Vinhedos, Esportivo e Internacional bem que tentaram, mas o duelo ficou empatado por 1 a 1. Com o resultado, o Colorado é o líder da chave A, com oito pontos. A equipe de Bento Gonçalves é vice-líder do B, com oito pontos.Na rodada derradeira, o Internacional encara o Aimoré, no Centenário. O Esportivo mede forças com o Juventude, no Alfredo Jaconi.
O duelo
Se Coudet esboçou jogar com reservas, ele confirmou a expectativa e tirou as principais peças da equipe para encarar o Esportivo. O resultado não foi o esperado, já que o Colorado não conseguia envolver o rival e não chegava ao gol de Renan.
Inerte no ataque, o Colorado falhou na defesa. Lindoso derrubou João Pedro na área e Daronco deu pênalti. Na cobrança, o atacante chamou a responsabilidade e estufou a rede.
Não deu tempo nem de comemorar. Na primeira descida, o Inter conseguiu o seu pênalti e Pottker deixou tudo igual.
No segundo tempo o jogo não fluía. Apesar da ‘insistência’ do Inter, quem levou perigo foi o Esportivo. No chute de Caprini, Danilo Fernandes viu a bola passar perto do gol.
A resposta do Inter veio apenas aos 26 minutos. Lindoso aproveitou o cruzamento da direita e a bola assustou o goleiro do Esportivo.
ESPORTIVO 1 x 1 INTERNACIONALLocal: Montanha dos Vinhedos (RS)Data-Hora: 25/7/2020 – 19hÁrbitro: Anderson Daronco (RS)Auxiliares: Lúcio Beiersdorf Flor (RS) e José Eduardo Calza (RS)Público/renda: pagantes/R$ Cartões amarelos: Robert, João Pedro (ESP), Roberto, Patrick (INT)Cartões vermelhos: –Gols: João Pedro (35’/1ºT) William Pottker (38’/1ºT)
ESPORTIVO: Renan; Vini Bovi, Cleiton, Luis Eduardo e Xaro (Rômulo, aos 23/2ºT); Gullithi, João Pedro, Robert e Igor Bosel (Flávio Torres, aos 31/2ºT); Caprini (Diogo, aos 43/2ºT) e Marcão (Gustavo Sapeka, aos 31/2ºT). Técnico: Carlos Moraes.
INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; Rodinei, Zé Gabriel, Roberto (Musto, aos 11/2ºT) e Matheus Jussa; Rodrigo Lindoso, Patrick, Nonato (Praxedes, aos 43/2ºT), Marcos Guilherme (Peglow, aos 27/2ºT) e Sarrafiore (Thiago Galhardo, aos 12/2ºT) e Willian Pottker. Técnico Eduardo Coudet.