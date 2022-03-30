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futebol

Com reservas, Internacional bate o Cruzeiro-RS em jogo-treino

Time de Alexander Medina não contou com os principais jogadores, mas conseguiu a vitória...

Publicado em 30 de Março de 2022 às 16:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 16:13
Nesta quarta-feira, o time reserva do Internacional foi a campo em jogo-treino no CT Parque Gigante e bateu o Cruzeiro-RS por 3 a 0.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃOOs gols do Colorado foram marcados por Caio Vidal, Rodrigo Modelo e Gabriel Mercado. O jogo não teve a presença dos titulares. Por outro lado, o técnico Alexander Medina acompanhou de perto o desempenho do time.
Confira a escalação que iniciou o duelo: Keiller; Heitor, Mercado, Moledo e Paulo Victor; Rodrigo Dourado, Bruno Gomes, Estevão, Lucas Ramos e Gustavo Maia; Caio Vidal.
Crédito: Internacionalvenceujogo-treinonestaquarta-feira(RicardoDuarte/Internacional

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