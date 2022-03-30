Com reservas, Internacional bate o Cruzeiro-RS em jogo-treino

Nesta quarta-feira, o time reserva do Internacional foi a campo em jogo-treino no CT Parque Gigante e bateu o Cruzeiro-RS por 3 a 0.

- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃOOs gols do Colorado foram marcados por Caio Vidal, Rodrigo Modelo e Gabriel Mercado. O jogo não teve a presença dos titulares. Por outro lado, o técnico Alexander Medina acompanhou de perto o desempenho do time.