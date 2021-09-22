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futebol

Com réplica da taça da Libertadores e presença da Charanga, loja do Maracanã é inaugurada

Loja ficará aberta em jogos do Fla no estádio; o mesmo acontecerá em jogos do Fluminense...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 19:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 19:04
Crédito: Matheus Dantas/LANCE!
O Maracanã promete ser palco de fortes emoções nesta quarta, ao receber a ida da semifinal da Libertadores entre Flamengo e Barcelona (EQU), a partir das 21h30. A primeira delas foi assim que os portões abriram, com a inauguração da loja oficial do estádio.Localizada no setor Maracanã Mais, a abertura da loja contou com uma réplica da Taça Libertadores da América, alvo de desejo de todos clubes do continente. A tradicional Charanga Rubro-Negra deu o ritmo ao evento. De chaveiros e chinelos às camisas de jogo, passando por álcool em gel personalizado, a loja oferece uma série de produtos licenciados aos torcedores do Flamengo. O mesmo acontecerá em dias de jogos do Fluminense no Maracanã.

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