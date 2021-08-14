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futebol

Com Renato Augusto, Corinthians divulga relacionados; confira provável time

Pela primeira vez, meio-campista aparece na lista, mas será reserva e deverá jogar no máximo 30 minutos. Cantillo e Lucas Piton também voltam a ficar à disposição...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 14:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2021 às 14:22
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians encerrou sua preparação para enfrentar o Ceará na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava. Logo após a atividade, o clube divulgou a lista de relacionados para a partida como grandes novidades, a maior dela é a presença de Renato Augusto, que deve fazer sua estreia neste domingo, em Itaquera.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
O meio-campista foi relacionado pela primeira vez desde a sua volta e deverá fazer a sua reestreia com a camisa corintiana depois de quase seis anos. No entanto, ele deve estar disponível por até 30 minutos, no segundo tempo.
As outras novidades na lista são Lucas Piton e Cantillo, que não foram para a partida diante do Santos. Ambos voltam a ficar a disposição, mas somente o meio-campista colombiano deverá ser titular para enfrentar o Vozão.
Um provável time para domingo é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Roni), Gabriel e Giuliano; Gustavo Mosquito, Adson e Jô.
Confira os relacionados para a partida:
Goleiros: Caíque França, Cássio e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas PitonZagueiros: Gil, João Victor e Raul GustavoMeio-campistas: Adson, Cantillo, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Giuliano, Luan, Mateus Vital, Renato Augusto, Roni, Vitinho e XavierAtacantes: Gustavo Mosquito, Jô e Marquinhos

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