Com Renan, Bragantino tenta achar parceiro ideal de Léo Ortiz

Na busca por reforços, o Red Bull Bragantino está próximo de anunciar o zagueiro Renan, que está sem espaço no Palmeiras.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
A intenção do Massa Bruta é usar o talento do atleta para fortalecer o sistema ofensivo e achar um parceiro ideal para Léo Ortiz.
Concorrência
No Red Bull Bragantino, Renan vai disputar vaga com Léo Realpe e Natan, dois atletas que não conseguiram se firmar no miolo da zaga.
Empréstimo
Vale citar, que Renan chega ao Massa Bruta por empréstimo até dezembro e sem cláusula de compra. Ao término da temporada, ele retorna ao Palmeiras.