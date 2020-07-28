Com regenerativo aos titulares e treino tático aos reservas, Santos se reapresenta após derrota

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Após a derrota por 3 a 2 para o Novorizontino neste domingo, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, na Arena Corinthians, em Itaquera, o elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta segunda-feira.

Enquanto os jogadores que foram titulares ontem fizeram um trabalho regenerativo leve, alternando atividade na academia e voltas em torno do gramado do Centro de Treinamentos, os demais participaram de um treino tático em campo reduzido.

Contra a equipe de Novo Horizonte, Jesualdo Ferreira não contou com o meia Carlos Sánchez, que cumpriu suspensão, após ser expulso na última quarta-feira, no empate em 1 a 1 contra o Santo André, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Paulistão. Além disso, o técnico português promoveu alguns testes, como a entrada de Jean Mota no time titular pela primeira vez no ano, na vaga ocupada por Sánchez, e Jobson no lugar do capitão Alison. Antes das atividades, a quinta bateria de testes de Covid-19 foi feita em atletas e comissão técnica. A última havia acontecido na semana passada e constatou um jogador contaminado. A previsão é que os novos resultados fiquem disponíveis até quarta-feira.