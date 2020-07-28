AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com regenerativo aos titulares e treino tático aos reservas, Santos se reapresenta após derrota
futebol

Com regenerativo aos titulares e treino tático aos reservas, Santos se reapresenta após derrota

Atletas e comissão técnica também realizaram quinta bateria de testes de Covid-19...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 21:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jul 2020 às 21:05
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Após a derrota por 3 a 2 para o Novorizontino neste domingo, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, na Arena Corinthians, em Itaquera, o elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta segunda-feira.
Enquanto os jogadores que foram titulares ontem fizeram um trabalho regenerativo leve, alternando atividade na academia e voltas em torno do gramado do Centro de Treinamentos, os demais participaram de um treino tático em campo reduzido.
Contra a equipe de Novo Horizonte, Jesualdo Ferreira não contou com o meia Carlos Sánchez, que cumpriu suspensão, após ser expulso na última quarta-feira, no empate em 1 a 1 contra o Santo André, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Paulistão. Além disso, o técnico português promoveu alguns testes, como a entrada de Jean Mota no time titular pela primeira vez no ano, na vaga ocupada por Sánchez, e Jobson no lugar do capitão Alison. Antes das atividades, a quinta bateria de testes de Covid-19 foi feita em atletas e comissão técnica. A última havia acontecido na semana passada e constatou um jogador contaminado. A previsão é que os novos resultados fiquem disponíveis até quarta-feira.
Classificado às quartas de final como líder do Grupo A, o Santos volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, contra a Ponte Preta, em busca da vaga na semifinal, em jogo único. O Peixe não terá o atacante Uribe para a partida, já que ele foi expulso contra o Novorizontino e cumprirá suspensão automática.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitamina K: entenda a importância do nutriente para a saúde cardiovascular
Desenrola Brasil
Tire dúvidas sobre o Desenrola lançado para estimular bons pagadores
Imagens da ocorrência mostram que corpo foi retirado do Rio Doce junto a uma draga de extração de areia.
Corpo é encontrado próximo a draga de extração de areia no Rio Doce

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados