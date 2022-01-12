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Com reforços e recuperados da Covid-19, Corinthians espera contar com todo o elenco até o final de semana

Perto de anunciar Ivan e Bruno Melo, e com Jô e Willian previstos para retornar do isolamento no sábado, comissão técnica conta com grupo completo no fim da semana...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 06:00

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 06:00

A versão 2022 do Corinthians vem tomando forma nesta semana em que o elenco se reapresentou para a pré-temporada. Desde a última segunda-feira em preparação para competições que virão pela frente, o grupo ainda não está completo nas mãos de Sylvinho. No entanto, com reforços chegando e jogadores voltando pós-Covid, a expectativa é de que isso aconteça em breve.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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Uma contratação que deve ser efetivada nos próximos dias é a de Bruno Melo, lateral-esquerdo que estava no Fortaleza e chega para suprir uma função que a comissão técnica julgou carente, de um jogador polivalente, que atue em mais de uma posição e se adapta às diferentes variações que forem trabalhadas.
Bruno já fez exames e já treinou no CT Joaquim Grava, agora aguarda os últimos detalhes burocráticos para ser anunciado e se juntar ao grupo de forma efetiva, especialmente nos treinos com bola, que já estão em curso.Outro que deve chegar nos próximos dias é o goleiro Ivan, da Ponte Preta. As partes estão finalizando o acordo e a partir desta quarta-feira ele já fará exames no Timão. A intenção é ter um reserva imediato para Cássio, uma vez que Matheus Donelli, Carlos Miguel e Guilherme são considerados jovens para assumir essa função como "sombra" de um ídolo tão grande no clube.
Quem deve voltar nesta quarta-feira é Renato Augusto, que desde a última semana estava em isolamento por conta de um resultado positivo para Covid-19. Como "negativou" na última terça-feira, ele já está liberado para se juntar ao elenco corintiano, fazer os exames e iniciar os trabalhos de pré-temporada.
Os próximos a retornarem da quarentena por conta da Covid-19 são Jô e Willian, que tiveram diagnóstico positivo na segunda-feira. Como os novos protocolos preveem apenas cinco dias de isolamento e não mais dez, basta que eles tenham um exame negativo no quinto dia para estarem aptos para voltarem ao CT. Sendo assim, a previsão é de que isso aconteça no sábado.
Paralelamente a isso, a diretoria do Corinthians segue em busca do tão sonhado centroavante para reforçar a equipe titular. Com Cavani e Suárez praticamente fora do alcance neste momento, o foco é se aproximar de Diego Costa assim que ele rescindir com o Atlético-MG. Além de acertar as condições de salários e as luvas, que são altas e carecem de negociação para o acordo.
Crédito: SylvinhoconversacomogrupodoCorinthiansquereapresentounasegunda(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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