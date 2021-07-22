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Com reforços do principal, Corinthians leva gol no fim e perde para o Avaí no Brasileirão sub-23

Time comandado por Danilo enfrentou a equipe catarinense nesta quinta-feira, na Fazendinha, e acabou derrotado por 1 a 0. Volante Thiaguinho jogou pela equipe...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 18:58

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 18:58
Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians
O Corinthians sub-23 sofreu uma derrota nesta quinta-feira, ao levar um gol no último minuto do duelo com o Avaí, pelo Brasileirão da categoria. Jogando em casa, na Fazendinha, a equipe comandada pelo ex-jogador Danilo recebeu reforços do elenco principal, mas mesmo assim acabou com placar negativo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Veja o valor de mercado do elenco com os possíveis reforços do Timão
Para a partida pela sexta rodada da competição, o volante Thiaguinho e o goleiro Guilherme, que treinam com o grupo principal, reforçaram o time de Aspirantes do Alvinegro e começaram o confronto como titulares.
O Timão foi mais incisivo nas ações ofensivas durante todo o jogo desta quinta-feira, porém desperdiçou muitas oportunidades de abrir o placar. Já o Avaí, que foi dominado e não teve grandes chances, acabou aproveitando uma cobrança de escanteio aos 44 minutos da segunda etapa e anotou o tento, sacramentando a vitória fora de casa, sem dar reação aos corintianos.
Agora, o Corinthians volta a entrar em campo pelo Brasileirão de Aspirantes no próximo dia 29 de julho, contra o Fortaleza, às 15h (Brasília), mais uma vez na Fazendinha. A partida será válida pela 7ª rodada da competição nacional.

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