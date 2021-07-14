Com 'reforços' da base, Corinthians treina de olho no Atlético-MG

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta quarta-feira, o Corinthians deu sequência na preparação para mais uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2021. No CT Joaquim Grava, o Timão treinou de olho no duelo do próximo sábado, às 19h, na Neo Química Arena, contra o Atlético-MG, pela 12ª rodada da competição nacional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Antes do treinamento, o técnico Sylvinho levou os atletas à sala de preleção para apresentar vídeos e conceitos do adversário do fim de semana. Depois, todos foram ao Campo 1 e participaram do aquecimento.

Em seguida, no Campo 2, Sylvinho organizou um trabalho de “perde e pressiona” em espaços curtos. Por fim, já com o campo aberto, o treinador promoveu um trabalho técnico de enfrentamento com os jogadores.Os atletas de defesa fizeram ainda uma atividade de organização da linha de quatro antes do encerramento do treino. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são do clube.

Na atividade do dia, a comissão técnica contou com presença do zagueiro Belezi, da equipe sub-20, e do goleiro Yago, do sub-23 do Timão.

O meio-campista Gustavo Mantuan, ainda em transição com a preparação física, participou das primeiras atividades do treinamento. O mesmo ocorre com o atacante Léo Natel, que tem feito alguns trabalhos com o grupo e outros de forma separada com a preparação física, ainda sem previsão de retorno.